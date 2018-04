Skjøt moskusflokk

Fikk over 20 000 i bot for denne lasten

Fikk over 20 000 i bot for denne lasten

Saken oppdateres.

Dyrene ble skutt av Statens Naturoppsyn nær et hytteområde hvor det ofte oppstår konflikter. Veterinærinstituttet var med under fellinga.

– Det er snakk om å felle dyr som utgjør en trussel mot mennesker og allmenn ferdsel. Uttaket skal primært rettes mot mindre grupper av dyr og enkeltindivid som oppholder seg utenfor kjerneområdet og i de delene av kjerneområdet hvor faren for konflikt med mennesker er aller størst, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Vil felle 15 moskus for å hindre konflikter med mennesker

109 kyr og 55 okser

Tallet på moskus på Dovrefjell ligger over bestandsmålet. 244 individ ble registrert under årets telling som nylig ble utført, og Miljødirektoratet har vedtatt at inntil 15 dyr kan felles i løpet av året, for å hindre konflikter mellom menneske og moskus.

Av de 244 moskusene som ble funnet i år, var 166 i Oppdal, 66 i Dovre og 12 i Lesja. Det dreier seg om minst 55 voksne okser, 109 voksne kyr og 37 kalver. Resten av dyra er to- og treåringer, hvor kjønn ikke er fastslått under tellinga.

– Før kalving i 2018 er det minst 120 potensielt kjønnsmodne kyr i bestanden. Det vil trolig gi en tilvekst av kalv på rundt 70, og følgelig litt over 300 dyr i bestanden etter kalving. Ut fra registreringane dei siste åra, trur vi at ein del kalv vil dø av lungebetennelse på sensommeren og høsten, sier seniorrådgiver Tord Bretten i SNO.

LES OGSÅ: Moskuskalver dør av sykdom

Innført fra Grønland

Moskus regnes som en introdusert art i Norge, og det ble satt ut moskus fra Grønland i Dovrefjell-området i perioden 1947 til 1953. Det er aksept for å ha en bestand, fordi den ikke ser ut til å medføre ulemper for stedbundne arter i området.

Forvaltningsplanen for moskus har et delmål om at vinterbestanden ikke bør overstige 200 individ. Kjerneområdet for moskus ligger i kommunene Oppdal, Dovre og Lesja, og da planen ble revidert i fjor støtta kommunene dette målet. Ifølge den reviderte planen skal en ta vare på moskusen innenfor et kjerneområde på 340 kvadratkilometer.