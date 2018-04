Se og hør Trine Skei Grande åpne Venstres landsmøte

«Tesla? Gi meg et elfly, veien er for røkla»

Det har stormet rundt kulturminister og partileder i Venstre, Trine Skei Grande den siste uken etter at Sp-nestleder Ola Borten Moe gikk til angrep på Facebook.

I innlegget tar han et oppgjør med Venstre-lederen i kjølvannet av saken der hun og en 17- åring hadde frivillig intim kontakt. Da hun besøkte podcasten OmAdressert onsdag sa hun dette om saken:

- Dette er en sak jeg aldri har kommentert. Det får de andre holde på med. Dette har ingen ting i media å gjøre, sier Skei Grande.

Hør podkasten via denne lenken, eller via denne linken hvis du bruker ITunes.

I dag åpner hun landsmøte på Gardermoen, som regjeringsparti, foran nærmere 300 delegater, observatører og journalister. Årets hovedtema er "Teknologi- fantastiske muligheter og store utfordringer".

Teknologiutvalget, som ledes av Sveinung Rotevatn, foreslår at partiet skal si ja til eggdonasjon for enslige og dessuten åpne for såkalt altruistisk surrogati, at en kvinne bærer fram et barn som en vennetjeneste.

I tillegg skal Venstre ta stilling til ni uttalelser om alt fra helse og kunnskap til natur og miljø og ruspolitikk. På det siste området skal partiet vurdere forslag om liberalisering og nye reguleringer i ruspolitikken, blant annet salg av cannabis og LSD i kontrollerte former.