Sp-politiker reagerer på DNBs nødnummer for dyr

Ni av ti nordmenn vet ikke hvor de skal henvende seg dersom de ser et dyr i nød, ifølge en markedsundersøkelse av Ipsos utført for DNB. Derfor har selskapet lansert ett felles nødnummer for dyr.

Det får Senterparti-politiker Pollestad til å koke, skriver NRK.

– Dette er falskt fra ende til annen. DNBs mål er å selge flere forsikringer på vår innebygde kjærlighet og engasjement for dyrene våre, skriver han på sin Facebook-side, der han kaller stuntet både spekulativt og umoralsk.

DNB på sin side svarer at det er lov å ha to tanker i hodet samtidig.

– Man kan både gjøre noe som er bra for samfunnet og dyrene, samtidig som nordmenn blir oppmerksom på dyreforsikringen vår, sier Vidar Korsberg Dalsbø i DNB Forsikring.

Setter over til veterinær

Målet med nødnummeret er at innringere på sikt kan få hjelp med så mange dyrerelaterte henvendelser som mulig.

– I første omgang vil folk som ringer, bli satt over til nærmeste åpne veterinær for akutt hjelp. Men så raskt som mulig vil vi inkludere flere funksjoner, sier Dalsbø.

Pollestad foreslår at man heller kontakter en veterinær direkte om et dyr er sykt eller skadd, Mattilsynet om du vil varsle om en dyrevelferdssak og politiet om du har kjørt på et dyr.

Sp-politikeren er også for å gjeninnføre lokale stasjonære vakter for smådyr.

Veterinærforeningen

Det forslaget blir støttet av Den norske veterinærforening, som likhet med Pollestad ikke er begeistret for DNB Forsikrings nye tiltak.

– Vi ser en god del utfordringer med å få et felles nødnummer til å fungere, og vi ønsker ikke å ta del i denne kampanjen, skriver veterinærforeningen på Facebook.

Foreningen viser videre til at det allerede eksisterer en landsdekkende veterinærvakt, som Norges kommuner har ansvaret for.