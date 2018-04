Tiltale: Brødre voldtok 14-åring flere ganger

Strid om plassering av minnesmerke: - Her er det tydelig at «noen har snakket sammen»

I russetiden kan all russ i Trøndelag ta trikk eller buss for 150 kroner

I russetiden kan all russ i Trøndelag ta trikk eller buss for 150 kroner

Saken oppdateres.

Den første voldtekten skal ha funnet sted i 2015, like etter at jenta hadde fylt 14 år, skriver NRK.

Den yngste av de to brødrene voldtok ifølge tiltalen den unge jenta flere ganger gjennom sommeren og høsten, før familien flyttet ut av kommunen. Da de senere flyttet tilbake, skal også den eldste broren, en 25 år gammel mann, ha forgrepet seg på jenta.

LES OGSÅ: Tidligere voldtektsdømt pågrepet for nedlasting av overgrepsmateriale

De to mennene ble utlevert fra England i fjor høst, et snaut år etter at saken ble anmeldt. For tiden sitter de varetektsfengslet i påvente av rettssaken i Romsdal tingrett i juni.

– Det har vært en omfattende etterforskning og krevende å få tak i de tiltalte, sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til NRK.

Den eldste av brødrene er også tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne da hun var 18 eller 19 år gammel.

LES OGSÅ: I seks år skal læreren fra Trondheim ha lastet ned overgrepsbilder av barn

Mennenes forsvarere, Anniken Killingstad og Sidra Bhatti, sier til NRK at ingen av dem erkjenner straffskyld etter tiltalen.