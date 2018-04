- Jeg er skuffet og forbannet over at den ansvarlige ikke har stått frem

«Skistjerner takker meg for at de ikke havnet i den samme fellen»

Saken oppdateres.

«Her og nå er det lite annet jeg kan gjøre enn fortsatt å bidra med det jeg vet til generalsekretær Knut M. Olsen. I tillegg er det gått nye runder blant oss for å få vedkommende til å melde seg. Selv om dette nå er en sak i norsk offentlighet er det mitt håp at saken finner sin løsning der den skal - som en varslersak håndtert av generalsekretæren opp mot Liv Signe Navarsete og den som har sendt meldingen. Jeg vil bidra med det jeg vet og kan, og oppfordrer alle andre gjør det samme. Og til slutt; dette er jeg svært lei meg for...»

Slik avslutter Sp-nestleder Ola Borten Moe et langt innlegg på sin offisielle politikerside på Facebook. Han ber nå om at personen som sendte messenger-meldingen «Vi har lyst på fitta di» til Liv Signe Navarsete, eller noen som vet hvem det var, om å melde fra.

Ingen stått frem

Det var forrige uke Nationen avslørte at forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fikk facebook-meldingen natt til en søndag for to år siden, og at Messenger-kontoens eier var på fest med flere profilerte partikolleger.

Meldingen kom, ifølge Nationen, fra tidligere statssekretær Morten Søbergs Facebook-konto. Navarsete er klar på at hun ikke tror han sendte meldingen.

I en uke har saken vært kjent, men fortsatt har ingen av de ti på hytteturen stått frem som avsender.

Adresseavisen var i forrige uke i kontakt med noen av de som var på turen

Tililtsbrudd

«Jeg forstår svært godt at meldingen oppleves som belastende og krenkende for Liv Signe Navarsete. Ikke minst med tanke på fersk historikk og settingen den kom fra. Hun fortjener en uforbeholden unnskyldning fra den som er i posisjon til å gi den. Etter en uke i norsk offentlighet er det stadig flere som blir dratt ned i søla. Alle som var på tur heftes ved dette. Ikke minst eier av telefonen. Men også partiet som sådan. Både som nestleder og som deltaker på turen er jeg svært lei meg for dette. Dette er det ingen som fortjener, aller minst Liv Signe Navarsete. Jeg er også skuffet og forbannet over at den ansvarlige ikke har stått frem. I tillegg til en overmoden unnskyldning til Navarsete er dette et tillitsbrudd i en kameratgjeng jeg ikke vet hvordan skal håndteres.», skriver han.

Adresseavisen har prøvd å få tak i Ole Borten Moe, men uten hell.

- Visste ikke om melding

Han innleder innlegget med å skrive at det var ti personer på tur til Storlien helga før påske for to år siden.

«Deltakerne var foruten meg selv Jostein Grande, Bjørn Arild Gram, Morten Søberg, Jarle Holberg, Tomas Iver Hallem, Rune Hjulstad, Kristian Skinderhaug, Ivar Vigdenes og Erlend Fuglum. I tillegg til ski, god mat og drikke sto selvsagt politikk på dagsorden. Vi var da i oppkjøringen til arbeidet med valgprogram for inneværende stortingsperiode. Turen ble avsluttet søndag formiddag i fred og fordragelighet uten tanke på at noe galt hadde skjedd», skriver han.

Han skriver videre at det først var noen dager senere at hendelsen ble kjent.

«Da dette ble kjent innså vi alle alvoret i situasjonen av flere årsaker: 1. Innholdet i meldingen er uakseptabel. Ingen skal få en slik melding. 2. Mottakeren var Liv Signe Navarsete. Partiet hadde akkurat lagt bak seg en opprivende strid som ikke minst hadde vært belastende for henne og meg. Med historien bak, settingen meldingen er sendt fra og mottaker er det lett å forstå at dette fort kunne blitt tolket inn i en bredere sammenheng.»

- Belastende og krenkende

Han skriver videre at meldingen umiddelbart ble beklaget, og bedt om tilgivelse fra Facebook-kontoens eier. Han skriver også at de som var på turen umiddelbart satte i gang med å finne ut hvem som hadde sendt meldingen.

«Her er tidslinjen viktig. Dette ble vi først klar over etterpå. Verken meldingen eller Navarsete var tema på turen. Følgelig hadde ingen et forhold til når meldingen var sendt og av hvem. Det å rekonstruere hvor en telefon var på et gitt tidspunkt en sen kveld var krevende da, og har ikke blitt lettere to år senere. Fasit er vel kjent, ingen meldte seg og tok ansvar for meldingen. Den videre oppfølgingen i partiet har ikke jeg hatt ansvar for av åpenbare årsaker. Men den har dukket opp med jevne mellomrom. Mitt klare inntrykk er at den har hatt mye oppmerksomhet fra både leder og generalsekretær gjennom perioden. Jeg forstår svært godt at meldingen oppleves som belastende og krenkende for Liv Signe Navarsete. Ikke minst med tanke på fersk historikk og settingen den kom fra», skriver han.