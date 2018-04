VG: Åslaug Haga ber Sp suspendere Borten Moe

Saken oppdateres.

Haga som gikk av som partileder i 2008, sier til VG at situasjonen for partiet er helt umulig, og at man må presse frem en løsning som gjør at partiet kan komme seg videre.

Nå krever hun handling.

Meldingen alle benekter:

Klokka halv ett natt til 21. februar 2016 ble det sendt en Messenger-melding til Liv Signe Navarsete med teksten:

«Vi har lyst på fitta di». Meldingen ble sendt t fra mobilen til tidligere statssekretær Morten Søberg (49). Liv Signe Navarsete mener det ikke kan være Søberg som sendte meldingen. Alle de ti mennene som deltok på hytteturen har benektet at det var de som sendte beskjeden.

- Lite konstruktivt

Ola Borten Moe reagerer på utspillet fra Åslaug Haga:

– Jeg oppfatter dette som et lite konstruktivt bidrag fra en avgått partileder i en svært krevende sak for mange enkeltpersoner og partiet som sådan, sier Sp-nestlederen til VG. Han sier videre:

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke kommentere oppfordringen om suspensjon.

