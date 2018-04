Norsk alkoholrekord – i Sverige

Bekymret for at ungdom tror det er fritt frem i Thailand

Bekymret for at ungdom tror det er fritt frem i Thailand

Saken oppdateres.

I første kvartal har omsetningen av alkohol ved Systembolagets utsalg i de fem fremste grensehandelsregionene i Sverige gått opp med 8,9 prosent fra i fjor, skriver VG.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk mener sukkeravgiften innført høsten 2017 er årsaken.

– Når det Frp i opposisjon kalte ekstremt høye avgifter, ble økt med 42 og 83 prosent over natten, var det som å kaste bensin på bålet med tanke på grensehandelen som allerede var i sterk økning, sier han.

Brubakk mener det er på tide at Frp og Siv Jensen kommer med forslag overfor Stortinget for å kutte avgiftene.

– Frp har i lang tid ment at norske skatter og avgifter har innvirkning på handelskonkurransen mellom land, og det ser ut til at flere nå innser at høye særavgifter er en konkurranseulempe for Norge, svarer finanspolitisk talsperson i Frp, Helge André Njåstad.

Han tilføyer at Frp ikke er tilhengere av høy sukkeravgift eller høye alkohol- og tobakksavgifter, og mener norske priser bør være konkurransedyktige.