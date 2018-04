Sp-toppene drøfter sexmeldingen i kveld

Frykt for at tusenvis av hjort sulter i hjel

Saken oppdateres.

Det er snakk om et ordinært sentralstyremøte, der en rekke saker skal behandles. Det blir etter alt å dømme også en orientering om håndteringen av sexmeldingen som Navarsete mottok en sen lørdagsnatt for to år siden.

Navarsete har selv tidligere sagt at hun finner det naturlig at sentralstyret diskuterer saken. Den tidligere Sp-lederen sitter ikke selv i sentralstyret lenger, men det gjør nestleder Ola Borten Moe, som var med på turen til Storlien, hvorfra messenger-meldinger skal ha blitt sendt.

En annen av de ti mennene på turen, Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører i Trøndelag, er varamedlem til sentralstyret.

Frist til onsdag

Lørdag slo Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fast overfor NTB at mannen som sendte den grove meldingen til Liv Signe Navarsete, må melde seg innen onsdag. Hvis ikke anmeldes saken.

– Det var en uhørt tekstmelding som Navarsete aldri skulle fått. Nå har vi kommet så langt og så dypt ned i denne saken at vi som parti ikke har flere virkemidler for å komme dypere inn i materien, sa Vedum.

I tillegg til Moe og Hallem deltok seks andre mannlige Sp-tillitsvalgte og to andre menn på turen. Alle ti har i tur og orden meddelt at de ikke har sendt meldingen.

– Et nederlag

Flere av deltakerne på hytteturen ga søndag uttrykk for at de støtter Sp-ledelsens trussel om anmeldelse.

– Jeg håper at det ikke blir nødvendig med politianmeldelse, og at vedkommende som sendte meldinga tar til fornuft og sier unnskyld til Navarsete og partiet, sier Rune Hjulstad, som er fylkessekretær i Senterpartiet, til NRK.

Samme budskap kom fra nestleder Ola Borten Moe, som i helgen nok en gang slo fast at det ikke var en kollektiv handling å sende.

– At vi har kommet hit, er et stort nederlag for oss alle sammen, men kanskje er det det som må til for å komme til bunns i saken, og finne ut hva som har skjedd, sa han til NRK.

-Parodisk

Jusseksperter er uenige om hva politiet bør gjøre dersom saken havner hos dem.

– Det fremstår nesten som parodisk at partiet skal bruke tid og krefter på dette sludderet, sier jussprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo til Dagbladet. Han mener saken må henlegges dersom den ender hos politiet.

Advokat Per Danielsen sa på sin side til Nettavisen tidligere denne uka at meldingen antakelig kan rammes av paragraf 266. Han fikk støtte av advokat Jon Wessel-Aas som også viste til straffelovens paragraf 298 om seksuelt krenkende atferd.

– Objektivt sett så er en slik melding krenkende, og den er sendt til noen som ikke har samtykket til det, sa han til Nettavisen.

Avviser at de verner om hverandre

I et Facebook-innlegg forteller fylkesvaraordfører Tomas Hallem nå sin versjon av den mye omtalte hytteturen i 2016. Han skriver at han «en tid» etter turen ble gjort kjent med at meldingen var blitt sendt, via andre deltakere.

– Dette er ikke snakk om en kameratgjeng som beskytter hverandre. Hadde jeg visst hvem som gjorde det, ville jeg selvfølgelig fortalt partisekretæren det, framholder Hallem i Facebook-innlegget, som er omtalt av Trønder-Avisa.

I forrige uke oppfordret han den ansvarlige til å stå fram.

– Vedkommende setter alle som var med på turen i en håpløs situasjon. Alle blir mistenkeliggjort for å stå bak eller dekke over den uakseptable handlingen, skrev han i en tekstmelding til NTB.