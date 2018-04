Politiet i Tromsø ble stresset og ga narkotikabeslag tilbake

For Thomas var hun en bestemor med brunost og norske skikker. For Ågot var Nora venninnen som sviktet landet sitt

For Thomas var hun en bestemor med brunost og norske skikker. For Ågot var Nora venninnen som sviktet landet sitt

Saken oppdateres.

Mannen ble stoppet i tollen på Tromsø lufthavn med 1,2 gram marihuana og tre poser med til sammen 50 gram «ukjent stoff» 11. november i fjor, skriver Nordlys.

Tollvesenet tilkalte politiet og stoffet ble overlevert. Politiet tok i tillegg beslag i to mobiltelefoner og to kniver, og besluttet at mannen skulle fraktes til politistasjonen. Da mannen var plassert i bilen fikk patruljen plutselig beskjed om et nytt, væpnet oppdrag med meldingen «slipp det dere har, og kjør utrykning mot Eidkjosen».

De slapp den pågrepne mannen, og midt i kaoset forsvant også beslagene de hadde gjort. Det ble oppdaget da Tolletaten tilbød seg å teste det ukjente stoffet.

En «litt skamfull» politibetjent innrømmet at han hadde levert det tilbake til mistenkte.

– En spesiell situasjon som åpenbart ikke er riktig håndtert, svarer Ole Bredrup Sæverud, politimester i Troms politidistrikt.

De varslet selv Spesialenheten for politisaker som har konkludert med at betjentene opptrådte klanderverdig, men de finner likevel ikke at det har skjedd noe straffbart.