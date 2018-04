Alexandra Beverfjord blir Dagbladet-redaktør

NRK ber om å få øke lisensen til over 3000 kroner

Ottervik vil ikke svare om gjenvalg - men her er hennes nye rådgiver

Saken oppdateres.

Beverfjord overtar etter John Arne Markussen som er inne i sitt siste år som sjefredaktør i avisen, skriver Dagbladet.

Beverfjord startet i Dagbladet som journalist i 2001 og ble utgavesjef for Magasinet i 2005. Deretter hadde hun jobben som nyhetsredaktør fra 2010, fram til hun gikk over til NRK for jobben som reportasjeredaktør i 2013. Siden 2015 har Beverfjord arbeidet som nyhetsdirektør i NRK, før hun nå kommer tilbake til Dagbladet. Før hun begynte i avisen hadde hun også erfaring fra Adresseavisen.

41 år gamle Beverfjord blir avisens andre kvinnelige sjefredaktør siden avisa ble grunnlagt i 1869. Avdøde Anne Aasheim (1962–2016) var sjefredaktør i Dagbladet fra 2006 til 2010.