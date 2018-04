Tidligere marinejeger Bjørn Bjørnø (83) døde i fallskjermulykke

Saken oppdateres.

Politiet har frigitt navnet på Bjørnø etter samtale med avdødes familie.

– Fallskjermhopperen kom i spinn og traff bakken i høy fart, sa operasjonsleder Marianne Mørk i Sørøst politidistrikt til NTB om ulykken søndag.

Bjørnø, som ifølge VG hadde vært en nøkkelmann i de norske spesialstyrkene med fartstid som marine- og spesialjeger, var et medlem av Tønsberg Fallskjermklubb. Klubben uttrykker stor sorg over hans død:

«Det er med stor sorg at vi mottok meldingen om at ulykken vi hadde her på Jarlsberg tidligere i dag, fikk det verst tenkelige utfallet. Vi har mistet et kjært og langvarig medlem i klubben, og han kommer til å bli dypt savnet. Akkurat nå går våre tanker til hans ektefelle og øvrige familie».