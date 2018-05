Brann i russebusser på Fornebu

Anmeldes for bæring av kniv og besittelse narkotika

Saken oppdateres.

Like etter klokken 08.00 onsdag morgen meldte politiet at ca 60 personer er evakuert, og at en person er lettere skadet.

Litt tidligere meldte poliet ar brannvesenet hadde kontroll på brannen, men den er fortsatt ikke var slukket.

- Eksplosjonsfaren er over men det brenner fortsatt på stedet, skriev politiet klokken 8.00.

Brann i tre russebusser

Politiet fikk melding om brann i en russebuss klokken 06.57 onsdag morgen, men klokken 07.16 hadde brannen spredt seg til minst tre russebusser og en næringsbygning, skriver Aftenposten.

– Vi har foreløpig ikke sikre opplysninger om at alle som befant seg i bussene er kommet seg ut. Men det er foreløpig ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder ved Oslo-politiet Gjermund Stokkeli til Aftenposten like etter klokken 07.30.

Klokken 07.16 meldte politiet på Twitter at det er fare for spredning til en dieseltank, og ba folk holde seg unna stedet.

Klokken 07.08 skrev politiet på twitter om melding om brann i russebuss på Fornebu, og at alle nødetater var på vei.

