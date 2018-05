Starter ikke etterforskning i sexmelding-saken

Saken oppdateres.

Vest politidistrikt skriver i en pressemeldinga at de ikke starter etteforskning i saken om et mulig "mulig straffbart forhold" som gjelder "elektronisk melding med obskønt og trakasserende innhold".

Både anmeldelse og meldingens innhold er gjort kjent og omtalt i media. Den aktuelle meldingen er fra februar 2016.

Politiet skriver at de aktuelle straffebestemmelser i denne saken er straffeloven § 266 og § 298. Den sistnevnte bestemmelse har en strafferamme på ett år og forholdet er i så fall foreldet jf. Straffeloven § 86 a. Straffeloven § 266 har en strafferamme på to år og etter denne bestemmelse er et eventuelt straffbart forhold ikke foreldet.

Vest politidistrikt starter ikke etterforsking i saken. Det mulige straffbare forholdet i saken er i dag over to år gammelt. Alvorligheten i det anmeldte forholdet sett i forhold til den ressursbruken som vil gå med til etterforskning, tilsier etter vårt skjønn at det ikke er riktig å prioritere saken.

Vest skriver også at ett moment i avgjørelsen har vært at melder har vært kjent med saken i flere år uten tidligere å anmelde den. Den formelle beslutningen for avgjørelsen er at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. En forholdsmessighetsvurdering inngår regelmessig som begrunnelse for en slik beslutning.