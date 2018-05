Navarsete kritisk til partiets håndtering av trakasserende melding

Eirin (21) fra Stjørdal dro til Zambia for et år. Der ble hun landslagstrener i håndball

– Det er brakt på det rene at det ikke er en gjeng som dekker over for hverandre

- Det er brakt på det rene at det ikke er en gjeng som dekker over for hverandre

Har du tenkt deg til Kiev for å se Champions League-finalen? Da må du belage deg på å betale rundt 50 000 kroner

– Vi kan ikke sanksjonere enkeltpersoner når vi ikke vet hvem som sendte den, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB etter at den to år gamle meldingen «Vi har lyst på fitta di» ble sluttbehandlet av Senterpartiets sentralstyre torsdag.

Han sier at innholdet er uhørt, aldri skulle vært sendt og at Navarsete er påført stor belastning.

Navarsete mener hun har havnet i en situasjon mange jenter og kvinner kan kjenne seg igjen i, nemlig at et varsel ikke fører til noe som helst annet enn en «megatøff tid for deg selv».

På Facebook tar den sykmeldte stortingsrepresentanten et oppgjør med partiet hun ledet fra 2008 til 2014.

– Tror ikke at den elendige håndteringen Trygve (Slagsvold Vedum) og Marit (Arnstad) sto for etter varslingen vil gjenta seg, men la dette stå som et symbol på hvordan en varsling ikke skal håndteres, skriver hun.

Den trakasserende teksten ble sendt til Navarsetes meldingstjeneste på Facebook en nattetime fra en mobiltelefon som befant seg på en hytte der ti menn var samlet til fest.

Samtlige nekter for å ha sendt meldingen og for å ha kunnskap om hvem som sendte den. Blant deltakerne var Sp-nestleder Ola Borten Moe og hans tidligere rådgiver i Olje- og energidepartementet, nå Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes.

Borten Moe valgte mandag for en uke siden å fratre inntil videre for å gi partiet arbeidsro til å behandle saken. Vedum sier til NTB at det nå er opp til Borten Moe selv å vurdere om og når han vil tre tilbake som nestleder i partiet.

Generalsekretær Knut M. Olsen er ansvarlig for håndteringen av varslingssaker i Senterpartiet. Han mener det ikke er noe som tyder på at den trakasserende meldingen var resultat av en kollektivt handling.

– Vi har brukt mye tid, hatt grundige samtaler med alle involverte og så godt det er mulig forsøkt å nøste i saken. Uten å gå i detalj, så danner man seg jo et bilde. Og basert på mange samtaler med alle som var på turen, er det ikke noe som tilsier at dette er gjort kollektivt eller i fellesskap, sier Olsen til NTB.

Hans oppdrag etter sentralstyrets vedtak er å avslutte saken i tråd med partiets etiske retningslinjer. Det innebærer å ha samtaler med alle involvert. Navarsete var den første Olsen snakket med etter vedtaket.

Vedum mener at denne saken skiller seg fra andre metoo-saker ved at det er enighet om hva som har skjedd, men usikkert hvem som har utført handlingen. Potensielt er det ni uskyldige, påpeker han.

– Det er et grunnleggende rettsprinsipp at det ikke kan sanksjoneres når man ikke vet hvem det skal sanksjoneres mot. Vi kan ikke rette opp en urett ved å begå en ny urett. Det er ikke hjemmel for kollektiv straff verken i vårt partis retningslinjer, lover eller i norsk rettspraksis. Der står saken – dessverre, sier Vedum til NTB.

Navarsete uttalte til NTB onsdag kveld at hun vil slite med tilliten til flere av deltakerne på hytteturen i fremtiden. Vedum sier at han ikke kan dømme noen på antakelser.

– Når de jeg har snakket med beklager på det dypeste at dette har skjedd og at de ikke har kjennskap til hvem som sendte meldingen, så legger jeg til grunn at vedkommende snakker sant. Jeg kan ikke gradere det så lenge jeg ikke vet. Da vil jeg dømme på antakelser, og det kan man ikke gjøre, sier Vedum på spørsmål om han har tillit til de ti som var med på hytteturen i 2016.

– Det gjelder også for Ola Borten Moe?

– Jeg har tillit til at når han sier til meg at han ikke har gjort det, at han er veldig lei seg og beklager sterkt, så opplever jeg ham som veldig oppriktig. Jeg har ingen grunn til å mistro at han ikke mener det.

– Når kan Borten Moe komme tilbake?

– Han valgte selv å fratre inntil videre. Han er landsmøtevalgt. Og når generalsekretæren har avsluttet saken, er det Ola selv som må gjøre en vurdering, sier Vedum.

