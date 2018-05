HRS: Ikke håp om å finne savnet besetningsmedlem i Barentshavet i live

Ny turisthytte på et sted der «ingen skulle tru at nokon kunne bu»

Saken oppdateres.

Søket fortsetter derfor etter en antatt omkommet.

– Søket etter det savnede besetningsmedlemmet fra KV Nordkapp fortsatte fram til morgentimene søndag, men uten funn. Det regnes nå ikke lenger som mulig å finne den savnede i live, så redningsaksjonen gikk klokken 9 over til å være et søk etter antatt omkommet, opplyser Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) søndag formiddag.

De sivile fartøyene var da dimittert, mens de to kystvaktfartøyene Nordkapp og Barentshav fortsatte søket som nå ledes av Nordland politidistrikt.

– Hovedredningssentralen er svært takknemlig overfor alle de fartøyene som gikk ut av fisket for å delta i søket. Et stort antall fartøyer, i all hovedsak russiske, bidro til at det var mulig å få gjennomført søket, fastslår Hovedredningssentralen.

Hovedredningssentralen ble varslet like etter klokken 10 lørdag formiddag og satte umiddelbart i gang et koordinert søk etter den savnede. Han ble sist sett om bord rundt midnatt, da KV Nordkapp befant seg om lag 93 kilometer nord-nordvest av Bjørnøya.

– Det er likevel regnet som sannsynlig at den savnede fortsatt var om bord i 2.30-tiden. Siden den tid hadde fartøyet beveget seg en strekning på om lag 130 kilometer sørøstover, til en posisjon like øst av Bjørnøya, opplyser Hovedredningssentralen.

Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var om bord som en del av førstegangstjenesten, opplyser kommunikasjonssjef Endre Barane i Sjøforsvaret til Vesterålen Online.

Kystvaktas hovedkontor på Sortland informerte den vernepliktiges pårørende lørdag.