Ice advarer kunder mot brannfarlig ruter-batteri

Her er planen som skal gjøre RBK bedre

Her krasjer Giro d’Italia-rytteren med en barnevogn

Slik vender du opp ned på et klasserom på et brøkdels sekund

Henrikke og Glenn bor i et «jernhus»

Rosenborg var artig å se på da Kåre Ingebrigtsen tok over - hvor er dette blitt av?

Parat: Anbudsprosessene for både helikoptre og fly må vurderes parallelt

To menn alvorlig skadd i arbeidsulykke i Elverum

Høyre-topp i Finnmark frykter at folkeavstemningen kan ødelegge

Rosenborg var artig å se på da Kåre Ingebrigtsen tok over - hvor er dette blitt av?

Saken oppdateres.

Det har forekommet to tilfeller av branntilløp i batteriene i ruteren av typen A1 og alle ice-kunder som har akkurat denne rutertypen er derfor bedt om å koble fra batteriet.

– Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, men når vi i løpet av kort tid har mottatt informasjon om to tilfeller av branntilløp, setter vi sikkerheten først. Vi har umiddelbart opprettet kontakt med leverandøren av batteriene og pålagt dem å mobilisere nødvendige ressurser for å komme til bunns i dette, sier administrerende direktør i ice, Eivind Helgaker.

LES OGSÅ: Ni ting du ikke burde oppbevare på loftet ditt

Det er ikke første gang ice advarer sine kunder mot brannfarlig ruterbatteri. I 2017 ba ice 10 000 av sine kunder om å fjerne batterier i rutere av typen W1.