Ni til sykehus etter kollisjon i Troms

Saken oppdateres.

Én kvinne er kritisk skadd i ulykken der flere barn var involvert.

Politiet fikk melding om ulykken på E6 ved Nordkjosbotn i Troms klokka 17.22 fredag.

Les også: På åtte år har sju personer mistet livet på denne veien

Totalt 12 personer var involvert i ulykken, derav flere barn, kolliderte med en personbil, ifølge VG. Minst ett barn er blant de skadde, som føres til traumemottak ved UNN i Tromsø.

– Én kvinne som satt i minibussen, er kritisk skadd. Det er snakk om en voksen person, og ikke et barn, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB.

Han sier at minibussen tilhører et asylmottak, og at politiet har tre enheter på stedet. Disse innleder en etterforskning av hva som skjedde.

Les også: Flere nordmenn dør i utlandet

– Veien er foreløpig stengt. Den vil bli åpnet så langt alle pasienter er fraktet ut fra åstedet, sier Thomassen.