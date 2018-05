De Grønne vil utrede statlig narkosalg

Båtfører hoppet i sjøen for å unnslippe politiet

Saken oppdateres.

– Alternativet til regulert omsetning og statlig kontroll er fullt frislipp på et svart og kriminelt marked. Vi må gjøre noe med den organiserte kriminaliteten og klare å få kontroll på dødelige stoffer, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad.

MDG har allerede programfestet at ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler skal utredes. Søndag gikk partiet inn for å utrede om også tyngre rusmidler skal selges i statlig regi.

– Det er en grunn til at vi regulerer salg av sprit og pengespill. Det er på høy tid at vi gjør det samme med andre rusmidler, sier Hermstad.

Resolusjonen som ble vedtatt søndag slår ellers fast at regjeringens rusreform er for svak. MDG mener mandatet bør utvides og at spørsmålet om legalisering og regulering av illegale rusmidler også bør vurderes i arbeidet med reformen.