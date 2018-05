NRK-streik blant 1700 NJ-ansatte

To biler i trafikkuhell i Trondheim

Her er Hellands advarsel til LSK

Mamma til Michelle avlyser bryllupet for andre gang

Nå har meteorologene endret varselet for 17. mai. Det er en endring du kommer til å rope hurra for.

Sørg for å ikke kjøpe en annenrangs, falsk-Rolex-bunad

Refses for manglende midler mot flom

Refses for manglende midler mot flom

Regjeringen kritiseres for å bare sette av «gamle penger» til lærernorm

Regjeringen kritiseres for å bare sette av «gamle penger» til lærernorm

Saken oppdateres.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK, etter intense forsøk på å finne løsninger hos Riksmekleren.

– Dette er et forhandlingsklima vi ikke kan godta. NRK sender dermed 1700 journalister ut i streik, tilføyer Aune.

– Lønnsforskjellene mellom oss og andre store mediehus må reduseres. Vi skal ikke nå dem igjen på lønn, men synes ikke vi bør tjene 110 000 kroner mindre. Det har vi ikke blitt møtt på, sier han til NTB.

Ingen produksjon

– Når 1 700 produsenter, journalister etc. går ut i streik, så stopper produksjonen i NRK. Vi legger til grunn at NRK forholder seg til spillereglene i arbeidslivet, og da får det konsekvenser, sier han.

NRKJ hadde tre krav, sier han: Forsikring om kompetanse i tråd med NRKs fremtidig behov, det har vi ikke fått.

Han sier de også ba om rettigheter knyttet til tilkallingsvikarer med lik behandling når det gjelder lønn, men ikke fikk gjennomslag.

LES OGSÅ: Mulig storstreik i NRK før 17. mai

Lokale nyheter går ut

NRK-veteranen Tron Soot-Ryen er streikeleder for de NJ-organiserte hos NRK på Tyholt i Trondheim, og sier rundt 350 ansatte fra forskjellige klubber nå tas ut i streik fra klokken 13.01 tirsdag.

Han sier at det aller meste av den journalistiske produksjonen på Tyholt nå vil stanse opp, blant annet magasinprogrammer og lokale nyhetssendinger.

- Lokale nyhetssendinger vil gå ut, men hvis uorganiserte er satt opp på enkelte vakter, så kan det dukke opp sendinger av og til, sier Soot-Ryen til Adresseavisen.

Han sier også at de to som egentlig skal ha radiosendingen på 17. mai er tatt ut i streik, men kan på stående fot ikke si hvordan streiken vil påvirke tv-dekningen av 17. mai fra Tyholt.

De streikende vil samles på plenen utenfor Tyholt klokken 13 for et appellmøte. Soot-Ryen tror streiken kan bli langvarig.

- Ja, det kan den. Man forhandlet lenge på overtid, og det betyr at man har forsøkt så godt man kunne å finne en løsning, sier han.

Stor avstand

NJs valg om å streike kommer etter det forhandlingsleder Aune beskriver som store avstander mellom partene. NJ oppgir at de ikke fikk gjennom sine krav om likebehandling av tilkallingsvikarer, og at arbeidsgiver tar ansvar for oppdatering av kompetanse av NRK-ansatte.

Det ble oppnådd enighet mellom Spekter og LO stat. Dermed blir ikke sistnevntes 614 medlemmer tatt ut i streik.