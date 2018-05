Iskremprodusentene forventer rekordsalg 17. mai

Plutselig slår det meg at dette kan læres på en langt bedre måte

Vi prøvde juiceshots. Dette kan du spise i stedet – for en brøkdel av prisen.

Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Solskjær: – Jeg har aldri sagt at vi skal ta gull i år

Ingrid har designet en festdrakt som aldri blir for trang

Husker du «oljemannen fra Tonga» som deltok i sommer- og vinter-OL? Nå beskyldes han for juks

Vil ha ni års fengsel for mor etter at datter (3) døde

Aktor ber om ni års fengsel for Overhalla-tiltalt mor

Saken oppdateres.

– Vi selger nok 8–9 millioner kroneis i forbindelse med 17. mai. I tillegg til all den andre isen, sier Paal Otto Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is, til Nationen.

Nordens eldste iskremprodusent regner med å omsette for om lag 60 millioner kroner denne uken.

LES OGSÅ: To skoler trekker seg fra barnetoget

– Vi regner med at salget blir helt fantastisk i år, om det slår til med så flott vær som vi tror, på 17. mai. Været er svært viktig for hvor mye vi selger, sier Hennig-Olsen.

Også Diplom-Is regner med rekordsalg. De siste ti dagene har de solgt 22 millioner is.

– I år blir det ekstra spesielt, når 17. mai og pinse faller på samme helg. Det skjedde for to år siden også, og da slo issalget vårt alle rekorder. Nå ser det ut til at det vil gå enda bedre i år, sier Anne Borgen Sturød, markedsdirektør i Diplom-Is, til avisen.

LES OGSÅ: NRK-streik blant 1700 NJ-ansatte

Til sammen selges det ifølge Nationen godt over 30 millioner is i forbindelse med nasjonaldagen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter