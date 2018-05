Nå er Marthe Norges tøffeste kjendis

Saken oppdateres.

Etter en intens duell med håndballspiller Håvard Tvedten helt mot slutten av finalen dro Marthe seieren i land. Hun ble med det også den første kvinnelige vinneren av denne konkurransen.

- Det var en tøff episode, for jeg ga jernet hele veien for å være med til slutt. Jeg husker liksom ikke så mye, sier hun til Dagbladet.

Finalen mot tidligere proffdanser Nadya Khamitskaya (35) og tidligere håndballspiller Håvard Tvedten (39) ble tøff.Etter å ha slått ut Khamitskaya, var det med meget liten margin at Marthe greide å ta Tvedten.

Sluttspurt

De to konkurrerte i kunnskap og hver gang de svarte feil måtte de klatre over et nett som var spent ut over et stup. Tvedten lå meget godt an, men feilet i et avgjørende øyeblikk og Marthe spurtet forbi.

- For meg var det bare et eventyr, men så gikk det plutselig opp for meg at dette var en konkurranse. Jeg er bare sykt glad for resultatet, sier Kristoffersen til Dagbladet.

Gull i januar

Marthe Kristoffersen la opprinnelig opp som langrennsutøver i fjor sommer. I januar var hun tilbake under NM i Gåsdbu der hun tok en stafettetappe for Varden Meråker under NM. Det endte med gull. Dette var hennes 6. laggull for Varden i NM-sammenheng. Individuelt har hun fem NM-sølv og seks 3. plasser i verdenscupen.

Ti år på landslaget

Den folkekjære langrennsløperen debuterte i verdenscupen i 2007. Det startet med en 19. plass i 10 kilometer fri teknikk på Beitostølen, og i Gällivare ett år senere kom den første verdenscupseieren, da Kristoffersen var ankerkvinne og spurtslo Finland i stafetten hun gikk sammen med Marit Bjørgen, Therese Johaug og Kristin Størmer Steira. Hun opplevde både opp- og nedturer i langrennssporet, og i fjor tok hun valget om å gi seg med toppidrett.

Kristoffersen gikk på skole i Lillehammer. Via studiet fikk hun en praksisplass på Norges Toppidrettsgymnas (NTG), som igjen førte til at hun fikk jobb der.

