Per Sandberg flytter til Mandal

Saken oppdateres.

– Jeg kan bekrefte at jeg har kjøpt bolig i Mandal og flytter dit i midten av juni. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Sandberg til Fædrelandsvennen. Han vil heller ikke vil gå inn på hvorfor han valgte akkurat Mandal.

Det var Lindesnes Avis som først omtalte saken. Frp-ordfører Alf Erik Andersen i Mandal er fornøyd med å få statsråden til byen.

– Jeg har siden Skalldyrfestivalen vært kjent med at han har hatt et ønske om å flytte hit. Han er blitt glad i Mandal og med mindre det kommer noe i veien, kommer han til Mandal også under årets festival, sier han.

Fiskeriministeren er gift med statssekretær Line Miriam Sandberg i Helse- og omsorgsdepartementet. De to ble gift i 2010 og har vært bosatt på Senja i Troms. Fra departementet får Fædrelandsvennen bekreftet at paret er i en separasjonsprosess.