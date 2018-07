13-åring funnet død – politiet tror hun ble drept

Både for mye og for lite vann er problemer vi må løse bedre i årene som kommer

Saken oppdateres.

Jenta ble funnet på en sti på Varhaug i Hå kommune klokka 3.10 natt til mandag.

– Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd. Funn på stedet gjør at vi betrakter det som et mistenkelig dødsfall. Vi er på et tidlig tidspunkt i etterforskningen, men vår hypotese er at vi står overfor et drap. Jeg vil presisere at vi også holder andre muligheter åpne, sa politiadvokat Herdis Trå på en pressekonferanse mandag formiddag.

Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken, ifølge politiet.

Leting i flere timer

Politiet var i området på et annet oppdrag da de ble kontaktet av faren til jenta. Da hadde familie og andre allerede lett etter henne i flere timer, etter at hun ikke kom hjem som avtalt fra en venn. Det var en voksen person som fant jenta, ifølge politiet.

De ber folk melde fra om ting, biler og personer de har sett, samt ting de har hørt. Politiet jobber med å kartlegge hvem som var i området i det aktuelle tidsrommet. Folk blir bedt om å notere ned tidspunkter de var ute, hva de hadde på seg, hva slags bil de var i og andre detaljer slik at det blir lettere å huske dersom politiet ønsker informasjon senere.

Politiet tar imot tips på epost tips-rogaland@politiet.no eller telefon 51 89 94 27.

Kripos bistår

Kriminalteknikere jobbet på stedet mandag morgen. Jenta ble funnet utendørs i nærheten av stedet der hun bor. Det er sperret av et område med en radius på flere hundre meter rundt stedet der jenta ble funnet, skriver Aftenbladet.

Ifølge VG er Kripos bedt om bistand i saken.

– Vi bistår både teknisk og taktisk, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos.