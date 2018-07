Flytrøbbel for norske turister på vei til Rhodos

«Bestillingsverk er et av de minst kroppslige eller sexy ordene i norsk kulturliv»

Redningsselskapet-skipper vil ha førerkort for vannscooter

Støre: – Uvirkelig at Hans Kristian er gått bort

Tropenatt i Tromsø for første gang

Tropenatt i Tromsø for første gang

Stoltenberg: – Det er ufattelig og dypt tragisk at Hans Kristian Amundsen er død

Saken oppdateres.

Amundsen ble meldt savnet rundt klokken 19 søndag da han ikke kom hjem fra en joggetur, skriver VG.

– Nå er alt mørkt. Vår elskede pappa og kjæreste døde i går. Han dro ut på en joggetur i går formiddag og kom ikke tilbake. Jeg klarer ikke å ta innover meg at vi skal leve videre uten deg, men du vil være med oss hver dag. Vi elsker deg uendelig høyt, min kjære, skriver kona, Karen Marie Berg, på Facebook.

Politiet, Røde Kors, Sivilforsvaret og soldater fra Porsangmoen ble satt inn i letingen søndag.

– Den savnede er dessverre funnet omkommet nord for Skoganvarre. Vedkommende ble funnet av letemannskap, meldte Finnmark politidistrikt sent søndag kveld.

Støre: – Uvirkelig

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er helt uvirkelig at den tidligere Ap-politikeren Hans Kristian Amundsen er gått bort.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Kristian Amundsens brå bortgang. Mine tanker og dype medfølelse er nå hos de aller nærmeste, hans kone og barn og resten av familien, uttaler Støre i en epost.

Amundsen var statssekretær med ansvar for pressesaker for statsminister Jens Stoltenberg fra 2011 til 2013. Han døde brått og uventet under en joggetur søndag.

– Hans Kristian var så levende til stede i alt han deltok i. Det er uvirkelig at han nå er gått bort, sier Støre.

– Jeg sitter igjen med mange gode minner fra vårt nære samarbeid og vennskap, og stor takknemlighet for den innsatsen han nedla for Arbeiderpartiet gjennom flere år, fortsetter Ap-lederen.

- Enorm arbeidskapasitet

Etter valget i 2013 fortsatte Amundsen som sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe. Han jobbet som journalist og redaktør før han ble hentet til politikken.

– Han hadde en enorm arbeidskapasitet, et stort engasjement og var en verdifull støtte for meg og for medarbeiderne på Stortinget. Vi er i sorg. Hans Kristian vil bli dypt savnet, uttaler Støre.

Stoltenberg: – Dypt tragisk

Jens Stoltenberg var sammen med Hans Kristian Amundsen så sent som sist helg. Nå har han mistet en nær venn.

– Det er ufattelig og dypt tragisk at Hans Kristian Amundsen er død. Jeg tenker på barna og Karen Marie, sier Stoltenberg.

Han kaller Amundsen «helstøpt» som politisk menneske og sosialdemokrat, med en enestående evne til å formulere viktige budskap.

– Hans Kristian og jeg var nære venner. Vi møttes i AUF på 1970-tallet, og vi jobbet sammen på Statsministerens kontor. Hans rolle 22. juli 2011 og i tiden etter betød mye for hvordan Norge håndterte terrorangrepet og tragedien som fulgte. Samarbeidet Hans Kristian og jeg hadde i denne tiden, var avgjørende for meg personlig, og vi har vært svært nære siden, sier Stoltenberg.

– Sist helg var Hans Kristian og jeg sammen og hadde en fin kveld, forteller han.

Amundsen var statssekretær for Arbeiderpartiet ved Statsministerens kontor fra 2011 til 2013, mens Jens Stoltenberg var statsminister. Han var Stoltenbergs taleskriver etter terrorangrepene 22. juli 2011.