Frp-topp: – Statsministeren bør vurdere Sandbergs rolle i regjeringen

– Jeg er overrasket over at statsministeren så raskt konkluderte med at det er lov til å gjøre feil. Det må jo være en eller annen grense for hvor stor feil man kan gjøre, sier Tybring-Gjedde, som er nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til NTB.

Sandbergs tur til Iran med kjæresten, iranskfødte Bahareh Letnes som flyktet til Norge på 2000-tallet, har skapt storm i hans eget parti. Leder i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, som selv er fra Iran, ba torsdag Sandberg om å vurdere sin stilling i partiet. Sandberg er i dag 1. nestleder i Frp.

– Solberg må vurdere

Sandberg varslet ikke Statsministerens kontor om turen på forhånd, slik han har plikt til, og tok samtidig med seg jobbtelefonen sin, noe som ifølge sikkerhetseksperter kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. Flere mener det er svært sannsynlig at telefonen hans er blitt hacket av iransk etterretning.

– Solberg bør se på sammensetningen av regjeringen og om Sandberg kan fortsette som fiskeriminister etter dette, mener Tybring-Gjedde, som samtidig ikke ønsker å uttale seg om hvorvidt Sandberg bør gå av eller ikke.

– Dette må han vurdere selv, sier han, men framholder samtidig at Sandberg uttaler seg på en måte som ikke er i tråd med Frps politikk.

– Vi er jo ikke et enmannsparti. Vi har vært veldig tydelig på at om du reiser tilbake til det landet du har flyktet fra, skal du miste oppholdstillatelsen. Dette handler om prinsipper, slår han fast.

– Endrer ingenting

I en kronikk fredag fastslår Sandberg at hans Iran-ferie ikke endrer noen ting.

– Selv om jeg mener det er vakre omgivelser i Iran og at jeg har møtt mange flotte mennesker, betyr ikke det at jeg støtter det iranske regimet. Jeg, Frp og regjeringen er kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritiske til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over. Denne politikken ligger fast, skriver Sandberg.

– Min feriereise endrer ikke Iran, Frp eller noens politikk overfor prestestyret. Men på sikt vil økt handel, teknologi og besøk tvinge selv den verste despot i kne.

– Ingen kommentar

Ingen av Frps fylkesledere som NTB var i kontakt med fredag, ønsker å uttale seg om saken.

– Dette er en sak som vi ikke har hatt til behandling i partiorganisasjonen i det hele tatt, derfor har jeg ikke tenkt å kommentere dette, sier Frps fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve.

– Dette får vi håndtere i partiet. Dette er ikke noe som skal håndteres i mediene, sier fylkesleder i Hordaland Frp, Gustav Bahus.