Amnesty kritiserer Sandbergs kjæreste for å skjønnmale Iran-regimet

Saken oppdateres.

Etter en uke med mye kritikk stilte Sandberg og Letnes til et felles intervju i Dagsnytt 18 på NRK fredag. Der hevdet Letnes blant annet at det ikke er særlig utbredt med pisking som straffemetode i Iran.

Kjæresteparet Sandberg og Letnes snakker ut i Adresseavisen: Les intervjuet her

- Helt uenig

Hun sa videre at omfanget av sharialover er rundt 20–30 prosent. Letnes hevdet videre at dersom hun skulle bli tilsnakket av politiet for ikke å dekke til håret med hijab, kunne hun unngå straff bare ved å si unnskyld og ta den på.

Det er et bilde som Amnestys pressekontakt Sindre Stranden Tollefsen ikke kjenner igjen.

– Amnesty er tydelige på at det foregår helt regelmessig pisking, blant annet i vår årlige rapport. Vi er helt uenig med den gjengivelsen hun kommer med. Og i et større bilde må vi bare gjenta at ethvert forsøk på å skjønnmale regimet i Iran er alvorlig og noe vi på det sterkeste tar avstand fra, sier Tollefsen til NRK.

Sandberg: Jeg skulle ikke tatt med jobbtelefon til Iran

- Nyanser

Sandberg har fått mye kritikk og må svare på flere spørsmål fra Stortinget etter en ferietur til Iran. Blant annet utsatte han seg for en sikkerhetsrisiko ved å ta med jobbtelefonen. Telefonen er levert til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og er nå inndratt. I tillegg brøt Sandberg regelverket ved ikke å informere Statsministerens kontor om turen i forkant.

På spørsmål om Sandbergs vurdering av sharia i Iran, sa han fredag til NRK at det har han veldig liten kunnskap om.

– Men både da jeg var i Iran i 2016 og nå registrerer jeg at det er nyanser. Vi badet sammen, selv om Bahareh måtte ha en betydelig bekledning på seg. Jeg så unge folk gå hånd i hånd, sa han blant annet.

I det samme intervjuet avviste Letnes at hun har noen som helst form for kontakt med regimet i landet.

