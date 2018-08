Opprørte etter krisehjelp-nei fra Dale

Nå jubler bøndene. Men det kan være for sent

– Ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Landbruksministeren møter onsdag bondeorganisasjonene og besøker en gård på Kløfta klokken 12 sammen med statsminister Erna Solberg (H). Der vil bøndene igjen be om en krisepakke fra staten.

Men allerede onsdag morgen sier Dale at dette foreløpig er uaktuelt.

– Vi må vente til vi ser hvordan avlingene faktisk blir. Vi har en veldig god avlingsskadeerstatningsordning, og den kommer til å bli ytterligere belastet, men en særegen krisepakke er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, sier Dale til NRK.

Dale sier regjeringen allerede har gjort en rekke grep for å bedre situasjonen for bøndene, og trekker fram importen av fôr.

Opprørt Greni

Senterpartiets stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Heidi Greni er opprørt.

- Det er helt uhørt. I Norge har vi tradisjon for å komme med tiltak der det er krise, være seg bank, olje eller verftsnæringen. At vi nå ikke skal stille opp for Norges viktigste næring er sjokkerende.

Hun mener dette er nok et bevis på at regjeringen ikke er innstilt på å støtte norsk landbruk.

- Det ser vi også på toll og rovdyr. Håpet er at KrF er tydelig, og støtter opposisjonen. De har tidligere vært en god støttespiller i landbrukspolitikken, sier Greni.

- De som faller ut av næringen nå, får vi ikke tilbake. Det er krise fordi vi har lav selvforsyningsgrad. Vi trenger en kraftfull krisepakke for å beholde vår viktigste næring.

Ikke verst i Trøndelag

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker i støtter det sentrale kravet om krisepakker til landbruket, selv om hennes medlemmer i Sør-Trøndelag ikke er så hardt rammet.

- I vårt fylke har det ikke gått så verst. Vi er i ferd med å få en annenslått som er bra. Men det er geografiske nyanser. På steder som Hitra, Frøya og Oppdal er det ille, sier Åker.

Bondelagslederen slår fast at ordningen med avlingsskadeerstatning ikke vil være sterk nok for de som er rammet. Kostnadene ved tørkekrisen er rett og slett større enn fondet.

- Problemet i år er at ingen har overskudd. Vi trenger større spillerom for å få fatt på for som er dyrere. Vanligvis kan man dekke inn med lokalt for etter isbranner og slikt. Men i år går dette ikke, sier Åker.

- Sinne

– Jeg reagerer med sinne. Her har vi en fagstatsråd som på ingen måte skjønner alvoret, sier Merete Furuberg, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til VG.

Hun sier det er snakk om tusenvis av familier som er rammet.

- Det er ikke bare bonden, men også samfunnet rundt. Når det er så stor katastrofe, må myndighetene stille opp. Og det må komme en krisepakke, sier hun.