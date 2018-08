Arendalsuka har blitt større enn svensk forbilde

Kristin (22) nådde en ny milepæl: – Det har gått over all forventning

Til uka samles for sjuende året på rad det som kan krype og gå av norske politikere, organisasjonsfolk, samfunnstopper, lobbyister og politiske journalister i Arendal for å debattere, duellere, mingle og bedrive gjensidig påvirkning.

Arrangørene melder om ny rekord i antall arrangementer, stands og aktiviteter med totalt 1.067 arrangementer i løpet av en kort uke. Arendalsuka har nå også forbigått sin inspirasjonskilde, svenske Almedalsveckan på Gotland, i antall besøkende, forteller leder av programkomiteen, Øystein Djupedal.

Han sier Arendalsuka i fjor hadde rundt 70.000 besøkende, mens Almedalsveckan oppgir at de har mellom 40.000 og 50.000. Den svenske festivalen har imidlertid fortsatt flere arrangementer.

– Ikke i vår villeste fantasi hadde vi trodd at dette skulle bli så stort, konstaterer en fornøyd Djupedal til NTB.

– Må være der

Professor Eli Skogerbø ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO) har forsket på hvor viktig Arendalsuka oppfattes blant organisasjoner, lobbyister og beslutningstakere.

– Arendalsuka er blitt en stor og viktig arena for makt og politikk som verken organisasjoner, politikere eller redaksjoner kan se bort fra, sier Skogerbø.

Hun forteller at organisasjonene oppgir at de anser det som veldig viktig å delta for å kunne påvirke, møte politiske ledere og også hverandre.

Skogerbø mener Arendalsuka er et fascinerende fenomen, fordi det har vokst så fort. Til sammenligning brukte nå 50 år gamle Almedalsveckan mange tiår på befeste sin posisjon.

Bruker båter og leier ut hus

Med tanke på størrelsen av Arendal by trodde Djupedal at taket var nådd i fjor med over 800 arrangementer.

– Men det vi ser, er en enorm kreativitet til å få det til. Nå har vi en masse møter på båter og i lokaler vi før ikke brukte. Vi har også tenkt at hotellkapasiteten ikke ville gjøre det mulig, men arendalittene, de leier ut husene og leilighetene sine. Folk finner løsninger og bor på sofaen hos gamle venner. Det er utrolig hvor dynamisk Arendal har klart å tilpasse seg en så stor happening, mener Djupedal.

Blant de 1.067 arrangementene står programkomiteen bak 42 av dem, som presenteres som Arendalsukas hovedprogram.

Hovedarrangementet er partilederdebatten tirsdag kveld, som direktesendes på NRK og som sparker i gang den politiske høsten. Hvert parti får også sin egen partitime på torget.

Sverigedemokraterna deltar

Djupedal trekker fram det han mener vil bli spennende debatter om innvandring, sosial kontroll, menneskerettigheter, miljø, digitalisering og høyrepopulismens frammarsj i Europa.

For første gang deltar en representant for det svenske innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna i en debatt om innvandring. Partiet, som for tiden ligger som det nest største på meningsmålingene forut for høstens valg i Sverige, skal delta i debatt med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fra Oslo og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Det blir også samtaler mellom skuespiller og regissør Liv Ullmann og tidligere programleder Anne Grosvold om karrieren, livet og metoo.

Foruten hoveddebattene, flommer programmet over av seminarer, diskusjoner og eventer for en hver smak og interesse – fra norsk tech, psykisk helse og yoga til filosofikafé og bondepub. For å nevne en brøkdel.

– Vi har lagd et dansegulv hvor vi ser at mange har ønsket å danse, oppsummerer Djupedal fornøyd.

