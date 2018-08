- Brudd på regelverket som ikke er akseptabelt

Her er guiden for å overleve en ettermiddag på Ikea

Søndag deltok statsminister Erna Solberg på feiringen av Pakistans nasjonaldag på Alna i Oslo. Statsministeren delte ut 14. augustkomiteens Brobryggerpris, som gikk til Iman Meskini for hennes tolkning av karakteren Sana i NRK-serien «Skam», skriver Aftenposten.

Erna Solberg var tydelig presset da hun møtte pressen til en kort intervjurunde etter prisutdelingene. Her ble hun nok en gang konfrontert med fiskeriminster Per Sandbergs omstridte Iran-tur.

Solberg måtte svare på opplysninger som kom fram i TV 2s intervju lørdag med Per Sandbergs datter. Her sier hun at faren unnlot å informere statsministerens kontor om ferieturen til Iran, fordi han skal ha fryktet at ferieplanene ble lekket til hans fraseparerte kone. Hun er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Hva tenker du om at Sandberg ser ut til å sette private hensyn foran regjeringens sikkerhet, spurte en av journalistene.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at bruddene han har begått ved å ikke å si i fra hvor han dro, og det at han tok med telefon til Iran, er brudd på vårt regelverk som ikke er akseptabelt. Dette har også Sandberg beklaget, sa Erna Solberg.

UD-ansatte mistet sikkerhetsklarering for å ha vært gift med chilener

Solberg ble også konfrontert med at fiskeriministeren tross regelbrudd beholder sin posisjon i regjeringen, samtidig som ansatte i UD har mistet sine sikkerhetsklareringer for å ha vært gift med utenlandske statsborgere, slik Aftenposten omtalte i juni.

På dette svarte Solberg at det er mange hensyn å ta når man vurdere sikkerhetsklareringen til embetsmenn, og at det blir en helhetsvurdering om den enkelte ansatte skal beholde statusen.

Solberg ble også spurt om det kommer til å bli et ekstraordinært statsråd mandag.

Da grep statssekretær Rune Alstadsæter inn og sa: «Nå må vi gå!», før han bestemt geleidet Erna Solberg ut av salen.

Ingen av de rundt 10 journalistene som var tilstede fikk mulighet til gjøre et individuelt intervju med statsministeren.

– Jobber med svarene til Stortinget

Sandberg-saken overskygger nå alt Solberg gjør. Statsministeren fikk to spørsmål om brobyggerprisene, mens resten handlet om fiskeriministerens Iran-reise.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og KrFs mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, har stilt statsministeren en rekke spørsmål om Sandbergs omstridte feriereise til Iran. Erna Solberg bekrefter at statsministerens kontor jobber med svarene nå.

– Nå er det mange påstander og spørsmål ute i media, som jeg ikke vil besvare her. Jeg kommer til å informere Stortinget innenfor den fristen som er satt, og det er seks virkedager fra spørsmålene ble stilt, sier Solberg.

Fiskeriminister Per Sandberg har måttet tåle massiv kritikk etter at det ble kjent at han i juli reiste til Iran med kjæresten, norsk-iranske Bahareh Letnes, uten å varsle Statsministerens kontor på forhånd.

Sandberg hadde med sin jobbtelefon på turen, som inneholdt sensitiv informasjon. Det er i strid med det generelle rådet fra PST om aldri å ta med slike telefoner til risikoland som Iran.Bråket rundt fiskeriministeren gjør at statsministeren nå presses fra flere kanter. Under et intervju på TV 2 lørdag med datteren til Per Sandberg, kom det frem at fiskeriministeren unnlot å varsle om Iran-turen fordi han tidligere hadde skal ha erfart at reise- og ferieplaner var blitt lekket til sin fraseparerte kone, statssekretær Line Miriam Sandberg.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt Erna Solberg kjente til dette.

Hardkjør på Stortinget

I forrige uke stilte opposisjonen på Stortinget en rekke spørsmål om saken til både Sandberg og statsministeren.

I rekken av kritikere står blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og KrFs Hans Fredrik Grøvan. De ville i Stortinget blant annet ha svar fra Erna Solberg om hva som kan ha blitt lekket av informasjon fra Sandbergs mobiltelefon.

Moxnes mener at Sandberg «har laget sine egne hjemmesnekrede sikkerhetsregler».

Etter de siste dagers utvikling lurer nå alle på om Solberg fortsatt har tillit til Sandberg.

Statsministeren har sagt hun vil svare innen seks virkedager fra spørsmålene ble stilt i Stortinget. Flere medier meldte lørdag at Solberg vil gi et svar mandag.