SV og Rødt mener Sandberg ikke er skikket til jobben

Saken oppdateres.

Den lite flatterende karakteristikken kommer fram i et intervju med Dagsavisen , der heller ikke statsminister Erna Solberg (H) får noe særlig godt skussmål.

- Spinnvilt

– Jeg synes det er spinnvilt at denne situasjonskomedien med sikkerhetspolitisk alvor har fått lov til å utspille seg i Erna Solbergs regjering siden mai. Jeg vet ikke lenger hvem som har håndtert denne saken verst, Sandbergs sammenblanding av privatliv og regjering, eller regjeringssjefen som har visst om det hele siden mai.

Disse ordene kommer altså fra SVs mann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité søndag. Mandag skal statsministeren svare på spørsmålene som har kommet i kjølvannet av Sandbergs Iran-ferie med kjæresten, norsk-iranske Bahareh Letnes.

Men selv om Fylkesnes mener Sandberg er uskikket til jobben, er han foreløpig ikke rede til å kreve statsrådens avgang.

– Jeg synes det begynner å bli ganske åpenbart at han ikke er skikket til å være statsråd når han opptrer slik, men vi må ha mest mulig svar før vi kan endelig konkludere. Han ligger dårlig an, spørsmålet er om det er flere enn ham, sier Fylkesnes.

Sandberg ønsket ikke å stille til intervju med avisen søndag kveld.

Avventer svar

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer i et intervju med NRK sterkt på opplysninger som kom frem i Adresseavisens sak søndag. Der går det frem at ekskona til Sandberg sendte bekymringsmeldinger til Statsministerens kontor om Per Sandbergs iranske kjæreste allerede i mai.

– Dette tyder på at Erna Solberg ikke har bedt PST undersøke saken da hun fikk vite om forholdet i mai. I så fall viser det at det ikke bare er Per Sandberg, men også Erna Solberg som har et slumsete forhold til sikkerhet, sier han til NRK.

Moxnes avventer nå svarene fra Solberg, men utelukker ikke at han har flere spørsmål etter mandagen.

– Vi kan ikke vente til oktober med å komme til bunns i denne saken, sier han til NRK.

Også Fylkesnes vil ha svar på hvordan Solberg håndterte bekymringsmeldingen hun mottok for tre måneder siden.

– Jeg forventer at hun ville tatt kontakt med sikkerhetsmyndighetene. Dersom hun bare har notert det ned for seg selv, vil det overraske meg, sier Fylkesnes.