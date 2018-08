Aftenposten erfarer: Per Sandberg trekker seg i dag

Jacob Ingebrigtsen (17) er allerede best i Europa. Slik skal han bli best i verden

Saken oppdateres.

Per Sandberg trekker seg mandag som fiskeriminister, og det vil også bli utpekt ny fiskeriminister i dag.

Det får Aftenposten opplyst fra sikre kilder som har innsyn i prosessen.

Brøt retningslinjer om reiseinformasjon

Per Sandberg har vært i hardt vær siden det ble kjent at han i juli var på en privat feriereise til Iran sammen med sin nye kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes (28). Sandberg har forklart at reisen til Iran kom i stand som følge av endrede ferieplaner.

KOMMENTAR: Krise fra A til Å

Fiskeriministeren orienterte statsministerens kontor om Iran-besøket først to dager etter at han ankom Iran.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og statsministerens kontor dagen derpå, opplyste han til NTB.

Det betyr at Sandberg brøt retningslinjene for statsråder slik de er nedfelt i «Håndbok for politisk ledelse».

Skulle til Tyrkia

Nettstedet Filter Nyheter avslørte at det på statsrådens ferieliste sto at han ferierte i Tyrkia.

Verken Statsministerens kontor eller Nærings- og fiskeridepartementet visste at Sandberg befant seg i Iran før det den 16. juli dukket opp en e-post fra den norske ambassaden i Iran. Ambassaden videreformidlet en forespørsel fra iranske myndigheter om muligheten for offisielle møter med Per Sandberg under hans Iran-opphold.

LES OGSÅ: Eks-kona rapporterte sikkerhetsbrudd i mai

Per Sandberg har forklart at det var «gode grunner» til at han i forkant ikke opplyste om ferieturen overfor statsministerens kontor. Sandbergs datter sa lørdag til TV 2 at faren ikke ønsket å orientere om Iran-reisen før han dro fordi han er i konflikt med sin fraseparerte kone, statssekretær Line Miriam Sandberg. Hans tidligere ferieplaner skal ifølge datteren ha blitt lekket.

Tok med jobbtelefon

Sterkest kritikk har Per Sandberg fått for at han tok med seg jobbtelefonen til Iran. Landet er av norske myndigheter betegnet som et høyrisikoland, hvor faren for hacking av elektronisk utstyr er ansett for å være høy.

Fiskeriministeren fulgte dermed ikke sikkerhetsråd verken fra PST eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet. I et intervju med Aftenposten to dager etter at Sandberg returnerte til Norge, fortalte statsminister Erna Solberg at det var hun som ga beskjed til fiskeriministeren om at han måtte levere telefonen til PST for å få den undersøkt.

– Iran er et land hvor vi mener det kan være utfordringer med elektronisk overvåkning. Det er en rekke land hvor vi vanligvis ikke tar med oss de vanlige mobiltelefonene, sa Solberg til Aftenposten

Ifølge Sandberg ble mobiltelefonen avlevert PST torsdag 2. august. Fiskeriministeren har i ettertid tatt selvkritikk for at han tok med telefonen på reisen.

Kraftig kritikk fra sine egne

Etter at saken ble kjent 27. juli, mens Sandberg og Letnes fremdeles var i Iran, har det stormet rundt fiskeriministeren. Fredag 3. august stilte Sandberg sammen med sin nye kjæreste i Dagsnytt 18 på NRK.

Her avviste Letnes at hun har tilknytning til det iranske regimet. Hun forklarte sin deltakelse på feiringer i regi av den iranske ambassaden med at hun blant annet jobber med formidling av iransk kultur i Norge. Letnes kom til Norge som asylsøker tidlig på 2000-tallet, og fikk opphold i Norge i 2008.

Fremskrittspartiets første nestleder fikk kraftig kritikk fra egne partifeller etter intervjuet. Fylkesleder Mazyar Keshvari for Frp i Oslo er eksiliraner, og uttalte til NRK at han var såret over Sandbergs hvitvasking av regimet i Iran.

Også Sandbergs deltakelse på irans nasjonaldagsfeiring har blitt kritisert av egne partifeller. I februar var han tilstede på Akershus festning da den iranske ambassade feiret nasjonaldagen, som markerer seieren for revolusjonen i 1979 og innføringen av prestestyret.

Frps leder i Troms og Finnmark sa lørdag til Aftenposten at grasrota i nord er opprørt over Per Sandbergs Iran-reise. Inntil nylig har Sandberg hatt bopel på Senja i Troms.