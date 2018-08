Flere omkomne funnet etter brokollaps i Italia

Turistforeningen advarer - snøsmelting skaper trøbbel for topptur

Saken oppdateres.

En 200 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien i utkanten av Genoa kollapset tirsdag ettermiddag. Redningsmannskaper har funnet flere knuste biler med døde personer i. Én person er trukket fram i live og sendt med helikopter til sykehus.

Store brann- og redningsmannskaper er satt inn for å gjennomsøke steinmassene under Morandi-broen, som er en del av en firefelts motorvei, A-10. De første TV-bildene viser et svært åpent felt der motorveien skulle ha vært.

En talsmann for brannvesenet sier at mesteparten av broseksjonen falt ned over jernbaneskinnene under. Både personbiler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

Et øyenvitne forteller til den private fjernsynskanalen Sky TG24 at han så «minst åtte, ni biler knust under steinmassene». ANSA melder om minst ti forvridde kjøretøyer.

Transportminister Danilo Toninelli sier at ulykken har et stort omfang og at det er snakk om en enorm katastrofe. Han var tirsdag ettermiddag på vei til Genova.

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia. Boren er en viktig ferdselsåre mellom Lombardia og Piemonte i nord og kysten ved Liguria. Den knytter seg til hovedveien som går vestover til Frankrike.