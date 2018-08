Letnes til eksil-iransk tv: - Vi dro til Iran for å få aksept for Per

Samtidig som kjæresten Per Sandberg fratrådte sin stilling som fiskeriminister, stilte Bahareh Letnes til sitt første intervju med eksiliransk presse mandag, da hun lot seg intervjue av den eksiliranske TV-kanalen Bayan.

Letnes innledet intervjuet med å presentere seg med sitt tidligere navn, Bahare Heidari Nasserabad.

Adresseavisen har fått oversatt intervjuet fra persisk. Det var VG som først omtalte intervjuet.

Intervjuet ble lagt ut på Youtube av den iranske radiokanalen Radio rap.

- Nordmenn har helt misforstått Iran

I intervjuet redegjør Letnes for at hun først kom i kontakt med Sandberg under et seminar i 2015. Hun forteller også at de to møttes ett år etter, og at Sandberg var svært nysgjerrig på hennes fødeland.

- Vi utvekslet telefonnumre slik at vi kunne bli bedre kjent med hverandre, fordi han ble veldig nysgjerrig på Iran. Jeg fortalte ham om iransk kultur. Han ville veldig gjerne lære mer om Iran, forteller Letnes i intervjuet.

Videre fremholder hun at det var viktig å lære Sandberg mer om Iran, fordi hun mener nordmenn har et feil inntrykk av hennes tidligere hjemland.

- I Norge har de et annet bilde av Iran og iranere. De har helt misforstått av oss, sier hun til TV-kanalen.

Sa ikke fra av sikkerhetsgrunner

Sandberg har høstet massiv kritikk for at han ikke varslet sitt eget departement eller statsministerens om reisen. I intervjuet sier Letnes at det ikke ble varslet om turen i forkant av reisen av "sikkerhetsgrunner", som kunne ført til at reisen ble stanset.

Sandberg har tidligere opplyst at han fryktet lekkasjer om sine reiseplaner.

Ville presentere Sandberg for familien

På spørsmål om hvorfor paret valgte å feriere i Iran svarer Letnes følgende.

- Han visste at vi skulle til Iran for å besøke familien min, til min bror, mine søstre, min familie, og for at mine eldre skulle treffe oss sammen og vite at vi er glade i hverandre, og mener alvor. Det var derfor, for å bli kjent med familien og få aksept for forholdet.

Sandberg har tidligere sagt til Adresseavisen at han ble ekstremt godt mottatt av Letnes’ iranske familie.

