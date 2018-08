– En viktig historie som har druknet i alt kaoset

Tatt for ruskjøring to ganger i løpet av fire timer

– Boken skal fortelle sannheten om det som egentlig har skjedd de siste ukene. Den skal både handle om deres forhold og ta leserne med på innsiden av den politiske prosessen. Dette er en viktig og interessant historie som har druknet i alt kaoset de siste ukene, sier forlegger Arve Juritzen til Aftenposten.

Både Bahareh Letnes og Per Sandberg skal være med å skrive boken.

– Historien til Letnes er interessant og innholdsrik. Dette er en jente som alle vet hvem er, men som vi ikke vet noe om. Nå skal denne historien frem, sier Juritzen, som ikke vil røpe tittelen på boken ennå.

– En bok om alt som har skjedd

– Vi skal forsvare oss, og vi skal begynne å skrive en bok. Den skal inneholde alt fra begynnelsen da vi ble kjent og reisen videre. Vi vil at folk skal få høre vår versjon av alt dette, sa Bahareh Letnes i et intervju med iransk TV tirsdag, ifølge NRK.

På den mye omtalte PR-seansen i Arendal samme kveld, gjentok Sandberg og Letnes at de var i gang med en bok. Den kommer allerede til høsten på Juritzen forlag.

– Mange er interessert i Per

– Per Sandberg har vært svært kritisk til medienes omtale av ham og kjæresten. Han har varslet at han er i kontakt med advokater om dette. Er det også en del av bokutgivelsen?

– Den juridiske prosessen ligger på siden av bokutgivelsen, det er noe Per styrer selv, sier Juritzen.

Den forrige boken til Per Sandberg, Mot min vilje, ble skrevet i samarbeid med Roger Pihl. Juritzen bekrefter at Pihl også skal bidra i dette prosjektet.

– Vi har et team på forlaget som står på nå. Dette blir en interessant periode. Jeg gleder meg til å jobbe med det. Det er jo mange som er interessert i Per. Den forrige boken hans var en kanonbestselger, sier Juritzen.

Mot min vilje ble utgitt i 2013 og solgte omtrent 25.000 eksemplarer.

Varsler enda en Sandberg-bok

Sandberg og forlaget har hatt samtaler om bokprosjektet i noen uker. De har nå en avtale om to bøker.

– Vi har en langsiktig plan med Per Sandberg som forfatter. Vi har en avtale om i alle fall to bøker med ham, så får vi se, sier Juritzen.

Hva den andre boken skal handle om, vil ikke Juritzen ut med nå.



Forfatter Roger Pihl forteller at han har holdt kontakten med Per Sandberg siden de skrev bok sammen i 2013.

– Jeg har sagt til Per at han bare må si fra neste gang han skal skrive bok, så rydder jeg kalenderen. Han er en fargerik person på mange måter, selv om han er ganske annerledes privat enn slik han fremstår i mediene.

Pihl sier han bare har visst om bokprosjektet i noen dager. Han har ennå ikke møtt Bahareh Letnes.

– Jeg vet ennå ikke hvilke tanker de har om boken. I Mot min vilje skrev Per i førsteperson, men her kan det jo tenkes at det blir to fortellerstemmer, sier Pihl.

– Per er veldig god på fakta

– Boken skal skrives på svært kort tid. Blir det tid til å faktasjekke alt de to forteller?

– Det er ikke mulig å sjekke alt. For eksempel har vi ikke tid til å dra til Iran. Men erfaringen er at Per er veldig god på fakta. Hadde det vært store feil i den forrige boken, ville jo folk protestert.

Pihl vet ennå ikke nøyaktig hva den nye boken skal handle om, men han tror Sandberg har et stort behov for å fortelle historien slik han har opplevd den. Mange lesere håper nok også på litt politisk sladder.

– Jeg vet ikke hvor mye sladder det blir, men ministre og kjærlighet er jo også ganske spennende, sier Pihl.

