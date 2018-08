Birken-deltakere frastjålet dyre sykler natten før rittet

Saken oppdateres.

– Det kom noen her i natt som har klippet låser og tatt med seg sykler, sier Lars Ole Sveen som driver Rena Camping til Dagbladet.

Campingsesongen er på hell, men på grunn av det tradisjonsrike og populære sykkelrittet mellom Rena og Lillehammer er både Rena Camping og andre overnattingssteder fullbooket denne helga, slik det er hvert år. Dette er første gang Sveen opplever at sykler blir stjålet.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

– Jeg vil tro det var målrettet. Dette var to karer som hadde med seg tre sykler. Dette er sykler som trolig koster titusener av kroner, sier Sveen.

Informasjonssjef Randi Bolstad i Birken sier til avisen at de har fått flere meldinger om sykkeltyverier. Fredag kveld kom melding om at tre sykler var stjålet fra et bolighus på Rena. Hun opplyser at det lørdag ble jobbet for at Birkens samarbeidspartnere kunne klare å tilby de to ofrene fra Rena Camping lånesykler under rittet.