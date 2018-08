SV etter høring: – Spørsmålet er om det er godt nok

Her blir det nattestengt for trafikk mellom Trondheim og Oslo

– Vi skal nå vurdere strategien videre, så må vi finne ut hvor veien videre skal gå, sier Fylkesnes på spørsmålet om partiet har avgjort om det støtter et mistillitsforslag mot statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen.

– Med en gang du går inn på det sporet, stopper også prosessen. Vi skal komme til bunns i alt. Det er fortsatt store lag med feilinformasjon som vi ikke har begynt å grave i. Men utgangspunktet er at når man feilinformerer Stortinget, så går det ikke, fortsetter han.

Tirsdag skal kontroll- og konstitusjonskomiteen møtes for å avgjøre om det blir en ny høring – og den kan enten bli åpen eller lukket.

- Bra at man tar selvkritikk

SV-representanten mener statsministeren framsto som mer ydmyk under høringen mandag.

– Et eller annet har skjedd i løpet av helgen. Så det er grunnleggende bra at man iallfall tar selvkritikk på at man har informert dårlig. Men så er spørsmålet om det er godt nok når de har gitt feil informasjon til Stortinget over lengre tid, sier han.

Han omtaler det som «det store fikenbladet» at regjeringen etter hans syn ikke har vært villig til å prioritere sikkerhetsarbeidet.

– De har hatt andre valgløfter som har vært viktigere for dem. Nasjonal sikkerhet har ikke vært viktig, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

KrF vil ikke kommentere

KrFs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil foreløpig ikke kommentere om støtten til et eventuelt mistillitsforslag er nærmere eller lenger unna enn det var før høringen om objektsikring startet mandag formiddag.

– Vi har hele tiden sagt at vi ikke er på regjeringsjakt. Vi er primært her for å komme til bunns i saken. Vi ba om en åpen regjering som kunne legge alle kortene på bordet, og vi utfordret dem på selvkritikk. Det er vi veldig glad for at vi har fått, og så får vi vurdere summen av dette når vi nå får satt oss ned og drøftet det både i komiteen og i partigruppa, sier Grøvan.

Han mener det er graderte dokumenter i saken som det kan være aktuelt å ha en lukket høring om. Dette er noe komiteen skal drøfte tirsdag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes synes det er bra at statsministeren tok selvkritikk i mandagens høring, men han mener tilliten til regjeringen er tynnslitt.

Moxnes sier saken som ble tatt opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er komplisert og teknisk. Likevel er det en ting som er klokkeklart for ham:

– Erna Solberg innrømmer at hun hadde en sentral rolle i å gi Stortinget feilaktig inntrykk av status for objektsikring da saken var til behandling i fjor. Det finnes sikkert mange måter å si det på, men jeg vil si det slik: Statsministeren feilinformerte Stortinget, skriver Moxnes i en pressemelding.

– Det er bra at statsministeren nå tar selvkritikk på flere punkter, etter å ha vist vel lite ydmykhet i denne saken, legger han til.

Men selv om Erna Solberg (H) mandag innrømmet at regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget, reagerer Rødt-lederen fortsatt på regjeringens opptreden.

– De har satt sitt eget politiske omdømme over det å få fakta på bordet. Jeg frykter at regjeringen misbruker hemmelighold, ikke til det beste for nasjonens sikkerhet, men for å skjule egne feil og mangler, sier han.