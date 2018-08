Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre til Stortinget

Her sitter det PR-byråer og pønsker ut hvordan de best skal manipulere deg og meg

Saken oppdateres.

– Vi burde tatt med mer utfyllende informasjon til Stortinget. Det tar jeg kritikk på. Selv om det hadde gått på skinner, ville det ikke vært mulig å nå fristene. Det har vært en gradvis erkjennelse, sa Solberg under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mandag, der Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter er tema.

Oppsosjonen mener at Solberg feilinformerte om terrorsikring. SV mener at statsminister Erna Solberg (H) har gjennom to og et halvt år gitt et feilaktig bilde av arbeidet med terrorsikring.

– Vi har nå fått bekreftet at Stortinget ble feilinformert. Det er alvorlig og i strid med Grunnloven, sa Torgeir Knag Fylkesnes (SV) før Solberg skulle forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mandag.

Da Solberg stilte i den åpne terrorhøringen på Stortinget i fjor, viste hun til at hun var blitt feilinformert av Politidirektoratet (POD) om fremdriften av objektsikring. Dermed feilinformerte statsministeren i sin tur Stortinget om at man var i mål med arbeidet.

Men under kontrollkomiteens høring mandag fortalte politidirektør Odd-Reidar Humlegård at POD flere ganger hadde påpekt denne feilfremstillingen overfor Justisdepartementet – uten at han kunne si noe om hvordan dette var blitt mottatt og forstått på politisk hold.

Venter på svarene

Humlegård fremholdt at POD feilaktige «meldte grønt», som Solberg også sa, men påpekte at deres løypemelding gjaldt sikringsstyrker, ikke hele objektsikringsarbeidet for hele justissektoren.

– Nå må vi avvente hvilken forklaring Solberg kommer med, sier Fylkesnes på spørsmål om SV vil lande på et mistillitsforslag mot regjeringen.

Også kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) og Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det nå er avdekket at Stortinget er blitt feilinformert.

Kunne vært bedre

Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vedgikk i sitt innlegg og gjentok under spørsmålsrunden med komiteen at regjeringen kunne ha informert Stortinget bedre.

– Stortinget fikk grundig informasjon, men i etterpåklokskapens lys kunne det vært fornuftig å gi Stortinget et bedre og mer helhetlig bilde av situasjonen, sa Søreide, som siden oktober i fjor har vært utenriksminister.

Hun fremholdt at departementet og regjeringen satt med helhetsbildet, men at det muligens ikke var like enkelt å få øye på for Stortinget. Søreide avviste likevel at hun la fram en sminket versjon av situasjonen i den forrige terrorhøringen.