Per Sandberg tar nytt oppgjør med journalister og politikere

Saken oppdateres.

NRK-programmet blir sendt fredag kveld, men intervjuet med avgått fiskeriminister Per Sandberg er forhåndspublisert av kanalen. I intervjuet tar han blant annet et oppgjør med opposisjonen på Stortinget, som han mener har som mål å ydmyke regjeringsmedlemmer.

– De har bare et mål om å trakassere, å mobbe, å få dem til å legge seg flate. Dette har utviklet seg med voldsom kraft de siste seks-sju-åtte årene. I dag går alle politikerne og kikker seg over skulderen og tenker «Hvem skal tyste på meg» eller «Hvem har en under-hånden-samtale med journalistene nå?», sier Sandberg.

Sandberg trakk seg som fiskeriminister og første nestleder for snart tre uker siden, etter at han brøt sikkerhetsregler i forbindelse med en privat reise til Iran i sommer. På turen hadde han med seg kjæresten Bahareh Letnes, som han mener har blitt «båret til galgen av norske journalister uten rettergang». Han kritiserer også norske journalister og folk i hans eget parti for deres kunnskap om Iran.

– Det blir min oppgave å drive litt kunnskapsløft hos disse. Det er ikke så mange personer det er snakk om. Men når vi har representanter i utenrikskomiteen på Stortinget som mener at en fiskeriministers oppgave bare er å telle fisk, så er det tydelig at det må et kunnskapsløft til i Stortinget også.

