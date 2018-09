Familien stevner mistenkt drapsmann ti år etter London-drapet

Her er et av Bymarkas beste utsiktspunkt mot Trondheim

Her er et av Bymarkas beste utsiktspunkt mot Trondheim

Saken oppdateres.

Magnussen fra Asker ble funnet voldtatt og drept i et kjellerrom i leilighetskomplekset til sin studievenn Farouk Abdulhak i mars 2008.

Abdulhak forlot England samme dag og har siden oppholdt seg i hjemlandet Jemen. Han er britiske Scotland Yards eneste mistenkte og er etterlyst for drapet, men har ikke blitt stilt for retten fordi Jemen ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia.

Ønsker en reaksjon

Nå går Magnussens mor, far og søsken rettens vei.

– Vi har håpet at denne saken ville løses ved at han returnerte til England selv og sto til rette for det han var mistenkt for. Det har ikke skjedd. Nå er dette vår mulighet til å skape ytterligere fremdrift i saken, sier far Odd Petter Magnussen til Aftenposten.

De påpeker at penger ikke er viktig i saken.

– Selv om slike søksmål må tuftes på et økonomisk krav, ønsker vi først og fremst å oppnå en konstruktiv reaksjon fra mistenkte og eventuelt hans far, sier mor Kristin Vik.

Sendte kondolanse til familien

Den drapsmistenktes far, Shaher Abdulhak, rangeres av magasinet Forbes som den fjerde rikeste forretningsmannen i Midtøsten.

Han har tidligere ikke villet uttale seg om saken, men i anledning tiårsmarkeringen for drapet sendte han sin kondolanse til familien, via sin britiske advokat Michael O’Kane.

Han la også til at Abdulhak-familien støtter Magnussen-familiens arbeid med å løse saken.