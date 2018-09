Sprik i matvarekjedenes «3 for 2»-praksis

Saken oppdateres.

Ifølge Aftenposten lovet Rema 1000 i 2014 å kutte ut «3 for 2»-kampanjene da britiske undersøkelser viste at denne typen tilbud fører til at folk kjøper mer mat enn de trenger.

Nå har imidlertid kjeden snudd, angivelig etter at kunder har etterspurt «3 for 2»-kampanjer.

– Dette er nøye utvalgte varer med god holdbarhet for at vi ikke skal bidra til å generere matsvinn, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Pettersen i Rema 1000 til avisen.

Hos Coop, som har kjeder som Prix og Extra, står de fast på sin kampanjepolitikk og hevder den er forsvarlig.

– Det skal være på varer med lang holdbarhet eller varer som kan fryses, slik at vi ikke skal bidra til økt matsvinn, sier informasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Kiwi vil imidlertid fremdeles holde sin linje.

– Vi vet at hver åttende handlepose havner i søppelkassen. Vi har derfor tatt et tydelig standpunkt til disse kampanjene, for vi mener det er lett å bli lokket til å kjøpe for mye når du eksempelvis får «3 for 2» eller fem sjokoladeplater for 100 kroner, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.