WikiLeaks-medarbeider skulle ta toget til Trondheim - er nå meldt savnet

Saken oppdateres.

– Det ble mottatt en savnetsak fra nederlandsk politi i helgen. Politiet i Bodø har startet innledende undersøkelser, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NTB.

Forlot hotell 20. august

Nyhetsbyrået AFP meldte søndag kveld at WikiLeaks på Twitter lørdag skrev at Kamphuis er meldt savnet av venner og kollegaer. Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.

.@JulianAssange associate and author of "Information Security for Journalists" @ArjenKamphuis has disappeared according to friends (@ncilla) and colleagues. Last seen in Bodø, #Norway, 11 days ago on August 20. pic.twitter.com/dV75NGKpgI — WikiLeaks (@wikileaks) 31. august 2018

Kamphuis forlot hotellet han bodde på i Bodø 20. august. Han skulle ta tog til Trondheim, der han hadde flybillett videre to dager senere, skriver WikiLeaks på Twitter. Det er uklart om Kamphuis var om bord på toget til Trondheim.

– Vi er helt i oppstarten med innledende undersøkelser. Det er noen spor vi sjekker ut, men vi har egentlig ingen teori per nå, sier Bech til NTB.

- Svært bekymret

47 år gamle Kamphuis er 1,78 meter høy, har langt, blondt hår og briller. Han skal vanligvis være kledd i sort, og beskrives som en ivrig turgåer, ifølge VG.

En av dem som har engasjert seg i søket etter Kamphuis, er den nederlandske politikeren Ancilla van der Leest. Hun bruker sosiale medier for å spre informasjon og be publikum om hjelp i søket etter det hun beskriver som sin beste venn. Hun bruker emneknaggen #findArjen for å få spredd meldingene. Ifølge henne har det kommet melding om en observasjon i Ribe i Danmark.

På en av Twitter-meldingene skriver van der Leest at familie, venner og kolleger er svært bekymret.

Den nederlandske journalisten Sanne Terlingen har også engasjert seg, og hun forteller at det er veldig ulikt Kamphuis å ikke møte til avtaler. Han skulle vært tilbake fra ferie for over ei uke siden.

Ring politiet på 02800 dersom du sitter med informasjon i saken.