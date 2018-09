Trønder-ordførere fikk ingen konkrete løfter

«Paradise»-Iselin og «Ex on the Beach»-Lloyd med ny låt og musikkvideo fra Trondheim

For tre år siden veide Janne (30) 110 kilo. Her er hennes fem råd for å endre livsstil

«Paradise»-Iselin og «Ex on the Beach»-Lloyd med ny låt og musikkvideo fra Trondheim

For tre år siden veide Janne (30) 110 kilo. Her er hennes fem råd for å endre livsstil

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg (H) er lydhør for problemene rovdyrene fører med seg, men hadde ingen konkrete løfter til ordførerne hun møtte onsdag.

– Vi mener vi følger opp rovviltforliket. Men vi kan sikkert forvalte forliket på en mer effektiv måte, sa statsministeren etter møtet. Hun viser blant annet til at det kan være tilfeller der skadedyr kanskje skulle vært tatt ut raskere.

Ni ordførere og representanter for Utmarkskommunenes sammenslutning møtte Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), samt den ferske mat- og landbruksministeren Bård Hoksrud (Frp) torsdag.

Møtet er et resultat av at 150 ordførere har sendt brev til regjeringen med krav om at rovviltforliket i Stortinget må følges opp. De mener forvaltningen tar for mye hensyn til rovdyr som ulv og bjørn, og at det går ut over beitenæringer og andre næringer i områdene som blir berørt.

Vil styrke SNO

Det mest konkrete tiltaket hun og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) antydet, var en styrking av Statens naturoppsyn (SNO) i budsjettet for neste år.

– Det handler om å være til stede på flere steder. De er ikke mange nok folk, forklarer Elvestuen.

Blant spørsmålene som ble tatt opp på møtet, er om det skal gjøres endringer i sonene for rovdyrprioriterte områder og hvor det skal være beite.

– Det er viktig å si at vi skal klare den balanserte forvaltningen som bygger på at vi skal ha utmarksnæring, men også rovdyr, sier hun.

Ordfører Kari Anita Furunes (Sp) fra Meråker syns hun møtte en statsministeren og statsråder som ville lytte til dem.

Ikke konkrete tiltak

– Konkrete tiltak over bordet har vi ikke fått, det kan vi heller ikke forvente. Men vi har starten på en dialog. Og statsministeren avslutter møtet med å si at hun ønsker videre dialog i samråd med kommunene, særlig om det vi mener er brudd på rovviltforliket, sier hun til NTB.

Hun mener det ikke er noe galt med selve forliket, men at forvaltningen ikke følger opp.

– Regjeringen må ta grep, med statsministeren i tet, for å sette ut i livet det Stortinget har besluttet, sier Furunes.

– Slagside

Utmarkskommunenes sammenslutning gjør det klart at de setter pris på at statsministeren også tar grep om saken og ønsker at ikke bare miljødepartementet skal ha ansvar for oppfølgingen av rovviltforliket.

– Sånn har det ikke vært til i dag, og derfor har det blitt en slagside i forvaltningen, sier Stein Erik Stinessen, som representerer USS. Han gjør det klart at miljøministeren ikke kan få styre dette alene, men at også landbruksdepartementet må ha en rolle.