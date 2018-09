Mobiltelefonen til savnet WikiLeaks-medarbeider registrert

Vil flytte havna to mil og bygge park og bolig

Saken oppdateres.

Så langt er siste sikre observasjon av nederlenderen da han sjekket ut av Hotell Scandic i Bodø i 14-tiden den 20. august. Kamphuis var på ferie i Norge da han forsvant. Han skulle ta tog til Trondheim, der han hadde flybillett videre to dager senere, ifølge WikiLeaks på Twitter.

– Nå har politiet fått bekreftet at telefonen som er knyttet til savnede, slo inn i Stavanger-området, den 30. august. Om det er savnede som har brukt telefonen er ikke kjent, men dette er ett av flere spor som politiet nå jobber med, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Holder alle muligheter åpne

Politiet opplyser at de har fått inn flere tips og observasjoner de siste dagene, blant annet et tips om at han har blitt observert i Danmark.

– Alle tips til politiet blir sjekket ut og systematisert inn i etterforskningen. Vi holder alle muligheter åpne, men har fremdeles ikke noen grunn til å tro at det skal ha tilstøtt savnede noe kriminelt, opplyser politiet.

Mannens venner har fortalt til politiet at Kamphuis normalt bruker svarte eller kamuflasjefargede klær. Da han sist ble sett i forbindelse med utsjekkingen fra hotellet, hadde han på seg kakifargede turklær.

– Kollega av Assange

Tidligere i uka ble det kjent at politiet i Nordland har bedt Kripos om bistand i etterforskningen. Det var Kripos som 29. august mottok en henvendelse fra nederlandsk politi om den savnede mannen. Saken ble deretter overført til lokalt politi som altså ba om og fikk bistand.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skrev WikiLeaks på Twitter lørdag at venner og kolleger av Kamphuis hadde meldt ham savnet.

Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.