NTNU ber Oslo-studenter om å skaffe seg en utfordring

«Challenge yourself» står i stor skrift på Blindern t-banestasjon ved Universitetet i Oslo. Men det er ikke universitetet i hovedstaden som har hengt opp banneret. Det er det «konkurrenten» i Trondheim som har gjort. Det har ikke gått upåaktet hen.

«NTNU annonserer på Blindern T-banestasjon. De har forstått hvor de flinkeste studentene befinner seg» svarte Universitetet i Oslo som følte seg smigret på Facebook av reklame-kampanjen.

Dissing eller genialt?

«Men for å få en utfordring må man begynne på NTNU? Dette er en kjempediss...» skriver en kvinne i kommentarfeltet. «Det er så billig stunt. Får litt Trump University følelse av det» skriver en annen. Noen er opptatt av at slagordet er skrevet på engelsk: «Og NTNU går ut frå at norsk ikkje er gangbart språk i universitetsmiljø i hovudstaden».

Andre karakteriserer stuntet som genialt. «Jeg håper virkelig ikke folk tar så veldig på vei for dette. Harmløst stunt fra NTNU, og bare gøy», skriver en annen i debattfeltet.

Ifølge Uniforum var det årsfest for Universitetet i Oslo på mandag da banneret kom opp. NTNUs prorektor for forskning og formidling, og ansvarlig for reklamen, Bjarne Foss, sier til nettsiden at det var ren tilfeldighet at reklamekampanjen startet på samme dag.

– NTNU rekrutterer fra hele landet. Faktisk har vi flere studenter fra Oslo og Østlandet, enn fra Trøndelag. Akkurat nå har vi en nasjonal kampanje for å synliggjøre NTNU. Den går altså ikke bare i Oslo, men også i Stavanger, Bergen og Tromsø, sier Foss til Uniforum.

- Fokus på etablerte sannheter

Foss forklarer at de ønsker å sette fokus på etablerte sannheter gjennom et «challenge»-begrep. Han forteller at det finnes lignende slagord:

- For eksempel «Challenge democracy». Demokratibegrepet blir både brukt og misbrukt, og mange av dagens unge synes ikke at demokrati er viktig. Vi har også «challenge truth», som er aktuelt blant annet i forbindelse med fake news og røvertidsskrifter, forteller Foss.

Det er ifølge Foss to grunner til at kampanjen er på engelsk.

- Vi ønsker også å nå personer som ikke snakker skandinavisk. I tillegg er valget av språk i seg selv en måte å løfte språkdebatten på, forklarer prorektoren.

