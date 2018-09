Dag Terje Andersen: – Veldig alvorlige sikkerhetsbrudd

Reagerer på at Märtha Louise brukes i reklame for travspill

Saken oppdateres.

I sitt svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skriver statsminister Erna Solberg (H) at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer risikoen ved at tidligere fiskeriminister Per Sandberg brøt instruksen og tok med tjenestetelefonen til Kina og Iran som «høy».

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) sier til NTB at informasjonen fra PST viser at det ble begått veldig alvorlige sikkerhetsbrudd.

– Det var derfor riktig at Sandberg gikk av som fiskeriminister, sier Andersen.

Han mener svaret fra Solberg også avdekker at det er stor forskjell på praksisen i de forskjellige departementene angående sikkerheten rundt regjeringens mobilbruk.

– Jeg forventer derfor at statsministeren innfører en praksis som tilfredsstiller rådene fra PST, sier Andersen.

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister i august etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran. Det er også avdekket at han har brukt samme mobiltelefon på reise til Kina.