Sverigedemokraterna krever beklagelse fra SVT

Norwegian hevder at flyplassen stengte. Her er meldingen som kan gi flyselskapet trøbbel

Reagerer på at Märtha Louise brukes i reklame for travspill

Reagerer på at Märtha Louise brukes i reklame for travspill

Saken oppdateres.

Åkesson sa i en debatt under SVTs valgsending fredag kveld at enkelte utlendinger bosatt i Sverige, ikke får jobb i landet fordi de ikke hører hjemme der. SVT tok avstand fra uttalelsen.

SDs pressesjef Henrik Vinge skal klokken 11 lørdag møte Eva Landahl, som er ansvarlig for SVTs valgdekning.

– Det var hun som tok beslutningen om å ta avstand fra vår integrasjonspolitikk. Jeg kommer til å legge dette fram som en skandale. Vi krever rask og tydelig unnskyldning, skriver Vinge på Twitter.

Landahl har sagt at SVT har ansvar for å ta avstand fra generaliserende uttalelser fra politikere.

– Vi skal ha et møte, men jeg kan ikke si nøyaktig hva vi skal snakke om. Vi vet mer etter møtet, sier SVTs pressesjef Camilla Hagert.

ADRESSEAVISEN MENER: Svensk rekord i løgn og bedrag

Het debatt

Under partilederdebatten fredag kveld, den siste før søndagens valg, sa Åkesson at noen innvandrere ikke passer inn i Sverige.

– Hvordan er det du uttrykker deg, ropte Centerpartiets leder Annie Lööf sint, mens hun slo i bordet.

– Slutt å skrike og gape i hver debatt, svarte Åkesson.

LES OGSÅ: Vi dro til Jämtland for å se svenskenes valg fra en annen vinkel

Tok avstand

Etter debatten tok SVTs debattleder Martina Nord avstand fra Åkessons uttalelser.

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse var grovt generaliserende, og SVT tar avstand fra den, sa Nord.

Åkessons partifelle Martin Kinnunen reagerte kraftig på Twitter etter hendelsen, skriver Aftonbladet.

– Uakseptabelt. Drittkanal, skriver Kinnunen.

LES MER: Sverige er nok en gang på vei mot politisk kaos

– Lite fornuftig

SVTs fremgangsmåte setter ikke kanalen i noe godt lys, mener medieforsker Lars Kabel, som er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

– Jeg tror ikke det var særlig fornuftig å gjøre det to dager før et valg, selv ikke hvis SVT gjerne vil ta avstand og er redd for å måtte stå juridisk og moralsk til ansvar for noen svært harde uttalelser, sier Kabel.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter