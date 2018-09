Kirkens SOS: – Flere dør i Norge av selvmord enn i ulykker

Petter Solberg holdt sykdom skjult: Fryktet karrieren var over

Det var verdt det å holde ut pinen. Et helvete mens det står på, men så er alt gull etterpå 4

Marerittstart for Hamrén: Island ble ydmyket av Sveits

Biltest: Endelig en skikkelig konkurrent for Tesla

Ingen stoppet for å hjelpe da Lena fikk motorstopp

Her må England-spilleren hjelpes av banen etter hodesmell

PST: Sannsynlig at Sandbergs mobilbrudd ble misbrukt av Kina og Iran

To menn pågrepet for overgrep mot kvinne i Drammen

Politiet jakter gjerningsmenn etter to voldsepisoder i Kristiansand

To til sykehus etter fyllekjøring i Telemark

Politiet jakter gjerningsmenn etter to voldsepisoder i Kristiansand

To til sykehus etter fyllekjøring i Telemark

Saken oppdateres.

Hvert år tar 500–600 mennesker sitt eget liv, og omkring ti ganger så mange forsøker å gjøre det. I Norge er det altså langt flere personer som dør i selvmord enn i ulykker på veien og til sjøs sammenlagt.

Mandag markeres Verdensdagen for selvmordsforebygging, og generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS i Norge mener det er viktig å prate om dette, og ikke fortie det.

– Urovekkende

– I 2017 gjennomførte vi 21.782 samtaler som handlet om selvmordstanker, sier Theis. – Det betyr at våre frivillige medarbeidere tar imot omkring 60 slike samtaler hvert eneste døgn.

Totalt besvarer Kirkens SOS nesten 200.000 samtaler hvert år. I overkant av 10 prosent av samtalene på telefon handler om selvmordstanker. På chattetjenesten på nett er andelen nærmere 50 prosent, og Theis mener disse tallene er urovekkende.

– Samtidig er vår tjeneste bevis på at en god samtale kan bidra til å redde liv, mener han og understreker samtidig at tallene omfatter alt fra samtaler om sporadiske tanker til konkrete planer om å gjøre slutt på livet her og nå.

– Viktig å prate ut

Både erfaringene til Kirkens SOS i over 40 år og fra miljøer som forsker på selvmordsforebygging, viser at det er viktig å kunne sette ord på de tunge tankene, å våge å prate om selvmordstanker.

Kirkens SOS har rundt 1.000 frivillige som bemanner den døgnåpne tjenesten på telefon og internett. Tjenesten er anonym, derfor har ikke Kirkens SOS tall på hvor mange liv de redder med tilbudet. Men de frivillige og ansatte får stadig tilbakemeldinger fra mennesker som forteller at samtalene de har hatt, har vært svært viktig for dem.

Mandag markeres dagen over hele landet med lysmarkeringer. I Oslo vil det bli tent 614 lys på Jernbanetorget, like mange lys som antall registrerte selvmord i Norge i 2016. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og generalsekretær i arrangørorganisasjonen Leve, Oddrun Bøhlerengen deltar på arrangementet.