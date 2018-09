Hoksrud tilbakeholden rundt menneskeskapte klimaendringer

- Skandalene i Trondheim gir et momentum for et skifte

Saken oppdateres.

– Dyr og mennesker gir utslipp. Spørsmålet er hva som fører til endringene. Men det er viktig for meg å si at både vi og næringen jobber for å få utslippene ned, sier Hoksrud til Dagsavisen.

På direkte spørsmål om hvorvidt han tror på menneskeskapte klimaendringer, svarer den ferske landbruksministeren:

– Poenget er at alt vi gjør, er med på å påvirke klimaet. Et vulkanutbrudd og andre naturlige ting har også stor påvirkning. Det viktigste er at vi gjør noe med det når det skjer endringer.

Videre sier Hoksrud at været og klimaet har skiftet til alle tider, og at det for han «er viktigere å se på hva vi kan gjøre her og nå for å legge gode rammebetingelser framover».

– Stortinget har satt noen klare krav, og det er min jobb å følge dem opp. Vi har også et veldig godt samarbeid med organisasjonene. Det er enighet om å se på hvordan man skal redusere utslipp. Det er klart at mennesker er med å påvirke, sier han.