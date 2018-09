Barn og voksen funnet døde på Elverum

– Uansett hva jeg gjør i de neste kampene, vet jeg at Nicklas spiller når han er tilbake

Beboerne under Mannen får flytte hjem

-Jeg har fått høre mye, at folk synes det er ekkelt

To pågrepet etter voldsepisode i Oslo

Mann skutt i hodet under jakt i Troms

Mann skutt i hodet under jakt i Troms

Saken oppdateres.

– Innlandet politidistrikt undersøker saken for å kartlegge omstendighetene rundt dødsfallene, opplyser politiet i en pressemelding. Der opplyses det også at det var en voksen og et barn som ble funnet døde i boligen de bodde i på Elverum.

Politiadvokat Kaja Løhren Borg opplyser til NTB at politiet ble varslet om saken rundt klokka 20.30 fredag kveld.

– Vi har fått bistand fra Kripos og gjort tekniske undersøkelser på stedet lørdag, sier Borg.

Begge de døde er sendt til obduksjon. Borg vil ikke gi ytterligere detaljer om saken.