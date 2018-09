Parti mot bompenger kan bli landsomfattende

Opposisjon vant over regjeringen – i melking

Partiet stilte til sitt første kommunevalg da de i Stavanger fikk inn tre representanter i bystyret ved valget i 2015, og ferske målinger indikerer at de kan være i ferd med å få en representant også på fylkestinget i Rogaland etter neste års valg.

Motstanden mot bompenger er imidlertid langt fra særegen for vestlendingene. Ifølge en oversikt Klassekampen har laget, har bompengeopprop rundt om i landet rundet 400.000 underskrifter, og det er opprettet minst 65 facebooksider for motstand mot bompenger.

Nå åpner Frode Myrhol i «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» for å stille til valg også i andre deler av landet. I Sarpsborg og Fredrikstad, der over 1.000 mennesker tirsdag demonstrerte mot bompenger, forteller initiativtaker Kirsti Nelvik at de allerede har diskutert muligheten.

– Den mobiliseringen vi ser mot bompenger både på Facebook og ulike nettbaserte opprop, er helt unik. Jeg ble veldig overrasket da jeg så omfanget Klassekampen presenterer, sier professor i samfunnsgeografi Håvard Haarstad ved Universitetet i Bergen til avisen.

I 2018 vil bompenger trolig gi staten omkring elleve milliarder kroner, ifølge Klassekampen.